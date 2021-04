Deuren van hoger onderwijs gaan maandag (een beetje) open: 'Fijn dat ik weer kan!'

'Ik sluit niet uit dat hier en daar iemand privé een fles champagne ontkurkt', zegt woordvoerder Karen Collet van de TU Delft. 'Maar hier op de campus gaan we dat niet massaal doen. Al zijn we dolblij dat er weer meer mogelijk is.'

Demissionair premier Rutte kondigde dinsdag aan dat studenten in het hoger onderwijs, dus HBO en Universiteit, weer één dag per week 'naar school' mogen. Dat fysieke onderwijs blijft vooralsnog beperkt tot kleine bijeenkomsten. Hoorcolleges zijn uit den boze.

Eindelijk mogen we weer

'Voorlopig mag ik, geloof ik, twee middagen per week naar de campus', zegt Flien Groenveld. Ze studeert Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. 'Nu is het van negen tot vijf via Zoom en zeker als de zon schijnt is dat heel deprimerend. En al dat overleggen gaat gewoon niet via de computer.' Ze kijkt enorm uit naar contact met medestudenten en 'gewoon weer even een kop koffie halen enzo'.

Flien woont op een studentenkamer van twaalf vierkante meter. 'Dus dat is nog best te doen, maar als je 's ochtends je bed uit komt en dan de rest van de dag in diezelfde kamer moet blijven voor je studie is het niets', verzucht ze. 'Ja, en zeker als je moe wordt en je zit de hele tijd tegen je bed aan te kijken, dan gaat dat wel erg lonken', vult collegastudent Stijn Blaas aan. Hij studeert Technische Bestuurskunde.

TU Delft studenten Stijn en Flien zijn dolbij dat ze weer mogen | Eigen foto

Maatwerk per opleiding

Hoe vaak studenten straks weer naar college kunnen verschilt van faculteit tot faculteit, zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden. 'Een heel kleine opleiding kan makkelijker iets organiseren dan bijvoorbeeld de rechtenfaculteit met honderden eerstejaars.' Bovendien is het hele onderwijs na bijna een jaar thuisstudie ingericht op online-college. 'We moeten kijken wat de meerwaarde is, en ons richten op komend collegejaar als we hopelijk weer helemaal open kunnen.'

Dat het per opleiding verschilt, geldt ook voor de Haagse Hogeschool. 'Wij konden al enkele op de locaties doen', zegt woordvoerder Bas Schrijver. 'Praktijklessen mochten onder voorwaarden doorgaan en studenten van bijvoorbeeld de verpleegopleiding hadden meer mogelijkheden dan alleen thuis college volgen. De gebouwen zijn dus gewoon klaar, daar ligt het niet aan.'

Studeren in de bieb

TU-student Technische Bestuurskunde Stijn Blaas weet hoe het is om niet per se in een collegezaal te hoeven zitten. 'Dat is voor mij inderdaad niet echt nodig, maar nu kan ik tenminste wel weer naar de bibliotheek om te studeren.' Toch weer contact met medestudenten dus.

Het afgelopen jaar thuisonderwijs heeft zijn studie niet echt beïnvloed. 'Ik ga er best snel doorheen, maar de kwaliteit van het onderwijs is wel minder geworden.' Dat beaamt Fleur Groenveld. 'Mijn cijfers zijn omhoog gegaan, maar of ik nu echt zoveel meer heb geleerd vraag ik me af. Een tentamen thuis is makkelijker met het boek erbij, maar echt leerzamer is het niet.'

Vooral coaching op school

Ook op de hogeschool in Den Haag gaat de versoepeling van de regels kleinschalig. Bas Schrijver: 'Je moet vooral denken aan coachingsgesprekken. Studenten hebben elkaar en de docent nauwelijks gezien de afgelopen tijd. Wij gaan die dag dat ze dan hier mogen komen vooral daarvoor inzetten.' Dus met weinig mensen wel bij elkaar zitten. 'Mensen missen heel erg het contact met elkaar en het samen dingen doen. Dan heeft het ook geen nut om op anderhalve meter afstand massaal in een collegezaal te zitten.'

De onderwijsinstellingen wisten natuurlijk dat er ooit een versoepeling zat aan te komen, dus daar was al wel op geanticipeerd. Voor de Hogeschool Leiden zit er aan de datum van de versoepeling nog een 'voordeel'. 'Op 26 april begint ons vierde semester, dus dan beginnen we met iets helemaal nieuws. Dat scheelt veel georganiseer.' Maar woordvoerder Mischa van Vlier voegt daar direct aan toe dat het voor de ene opleiding moeilijker gaat zijn dan voor de andere. 'Ook wij hadden natuurlijk deels dispensatie voor sommige onderdelen, maar het hangt gewoon per opleiding af.'

Lessen 's avonds en in het weekend

De studentenraad van de Hogeschool Leiden praat ook over lessen in de avond en in het weekend. Myrthe Haring is tweedejaars student toegepaste psychologie en lid van de studentenraad: 'Er wordt gepraat over manieren om meer fysiek les te geven en dat zou op die manier kunnen, omdat je meer spreidt.' Ze realiseert zich dat dat wel weer een extra belasting oplevert voor het docentenkorps.

'Ik vind het wel heel goed dat het nu weer zo kan', vult Myrthe aan. 'En hopelijk gaat het goed, want je ziet wel op middelbare scholen en basisscholen dat er veel coronabesmettingen zijn.'

Testen, testen en nog eens testen

De overheid stelt voor studenten en docenten gratis sneltesten beschikbaar. Alle opleidingen roepen hun studenten op die te gaan bestellen. Zo'n test is vrijwillig en om college te volgen hoef je hem dus niet te doen.

LEES OOK: Musicalstudenten dankzij pilot weer naar school: 'Zo heerlijk na maanden achter een schermpje'