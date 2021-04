Islam Democraten wil dat Den Haag stopt met termen 'westers en niet-westers'

Het Haagse stadsbestuur moet stoppen met het gebruik van de begrippen 'westers' en 'niet-westers'. Dat wil de Islam Democraten (ID) in de gemeenteraad. De partij vindt dat Den Haag het voorbeeld moet volgen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat maakte deze week bekend dat het in publicaties stopt met deze termen, omdat het onderscheid niet goed zou zijn onderbouwd en ze als stigmatiserend worden ervaren.

De Islam Democraten noemt het gebruik van de termen 'kolonialistisch'. De partij wil daarom dat het college van burgemeester en wethouders komt met een plan van aanpak om deze termen uit de gemeentelijke datasystemen te schrappen.

'We moeten stoppen met de tweedeling van onze samenleving, zodat we allemaal Nederlanders kunnen en mogen zijn', zegt Nur Icar van de Islam Democraten. 'Vele Hagenaars zijn hier geboren en getogen, maar worden continu bestempeld als niet-westers of als allochtoon. Terwijl hun geboorteplaats en toekomst in Nederland ligt en zij volwaardige Hagenaars zijn.'

Discriminatie

Volgens Icar impliceert de term 'niet-westers' dat je hier niet thuis hoort. 'Dit werkt discriminatie en segregatie alleen maar in de hand. We moeten stoppen met containerbegrippen die voor tweedeling zorgen. Als wij gezien willen worden als internationale stad van Vrede en Recht dan kan het toch niet zo zijn dat wij, ook in onze systemen, continu mensen wegzetten als 'hier niet thuishorend'. Of het voor sommige onderzoeken relevante begrippen kunnen zijn? Voor bepaalde medische onderzoeken misschien, maar daar blijft het wat mij betreft bij.'

Het CBS verwacht dat het lang kan duren voordat de begrippen 'westers en niet-westers' uit alle datasystemen zijn verwijderd. Icar denkt dat het voor Den Haag ook tijd kan kosten. 'Dit is een proces dat tijd kost. Maar in 2017 werden de termen allochtonen en autochtoon ook al geschrapt. Als we binnen vier jaar de termen 'westers/niet-westers' niet meer gebruiken, dan teken ik daar direct voor.' De partij heeft raadsvragen aan het college gesteld.