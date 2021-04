Geen zelftesten voor leerlingen bij Leidse scholenkoepel: 'We willen geen tweedeling'

De Leidse scholenkoepel SCOL gaat geen gebruik maken van de zelftesten die de school krijgt voor de leerlingen. 'De organisatie van de zelftest op school leidt tot extra druk en is ons inziens niet zinvol te organiseren', zo schrijft het bestuur in een brief aan de ouders en de leerlingen. SCOL heeft vier middelbare scholen en zestien basisscholen in de Leidse regio. 'Ook zijn we bang dat het zelftesten tot onrust leidt onder leerlingen', zegt een woordvoerder van de scholenkoepel.

Scholen in Nederland krijgen de zelftesten als aanvullende maatregel om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Leerkrachten van SCOL zullen wel gebruik gaan maken van de zelftesten. Het college van bestuur heeft woensdag laten weten geen gebruik te maken van de mogelijkheid voor het zelftesten van leerlingen. 'Bij elke besmetting doet de GGD bron- en contactonderzoek. Daarna volgt een GGD-advies aan mensen die nauw contact hebben gehad met de besmette persoon.'

De zelftest is volgens het schoolbestuur voor de overige contacten van de besmette persoon. 'Kort gezegd is dat iedereen die in de klas/school minder risico heeft gehad om besmet te worden door die ene persoon en die op dat moment geen klachten heeft. Want: bij klachten blijf je immers thuis en bel je de GGD voor een afspraak', zo staat in de brief. Onder de scholenkoepel vallen het Bonaventura College in Leiden en het Visser 't Hooft in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg.

Organisatie te complex

Volgens het bestuur van de koepel is de organisatie van deze zelftesten te complex. 'De test moet namelijk op school worden uitgevoerd, onder begeleiding van een docent', beschrijft het bestuur van SCOL. 'Voor leerlingen jonger dan 16 jaar is vooraf toestemming nodig van de ouders.' Het zorgt volgens de Leidse koepel voor extra werkdruk. 'De voorbereiding en uitvoering van de zelftest legt druk op het onderwijs in een tijd waarin leerlingen en docenten toewerken naar toetsen en examens, daar moet alle aandacht op gericht zijn', zo is de SCOL van mening.

Ook is de scholenkoepel bang dat het zelftesten voor onrust zorgt onder leerlingen. 'We kunnen een leerling niet verplichten. Een leerling hoeft ook de uitslag niet te delen met de school en de school mag niet om de uitslag vragen. We willen niet dat er een tweedeling ontstaat tussen leerlingen die zich wel laten testen en leerlingen die dat niet doen', legt de woordvoerder van het scholenkoepelbestuur uit. Ook andere scholen nemen dit besluit, stelt de woordvoerder.

'We verspreiden het niet voor niks'

De directie is van mening dat de zelftesten te weinig bijdragen aan de bestrijding van het virus. 'Natuurlijk willen wij net als iedereen dat de besmettingen afnemen en zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Dat het leven voor iedereen normaal wordt. In onze ogen begint dit bij de basis: afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij corona-achtige klachten en testafspraak maken bij de GGD.'

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat weten dat het gebruik maken van de zelftesten geen verplichting is voor scholen. 'Het is een extra maatregel bovenop de bestaande maatregelen. Maar we verspreiden de zelftesten niet voor niks', zegt de woordvoerder. 'Dat doen we om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen.' Uiteindelijk is en blijft het aan de scholen zelf om het te gebruiken of niet, besluit de woordvoerder.

Bestellingen eventueel annuleren

De zelftesten die opgestuurd worden voor de leerlingen, maar dus niet worden gebruikt, zullen door de leerkrachten en de staf worden gebruikt. 'Zij zullen thuis twee keer per week een preventieve test doen. Dat is vrijwillig', aldus de woordvoerder. Ook zal de school bestellingen laten annuleren wanneer blijkt dat ze een overschot aan zelftesten hebben. 'Voorlopig hebben we nog geen enkele test binnen.'

LEES OOK: Musicalstudenten dankzij pilot weer naar school: 'Zo heerlijk na maanden achter een schermpje'