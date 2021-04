Dit zijn de eerste finalisten van het Haags Songfestival

Vrijdagavond streden zeven acts - onder leiding van presentator Sjaak Bral - om twee plekken in de finale. Een deskundige jury met muzikant Ed Struijlaart, radiopresentatrice Nicolette Krul en muzikant en kunstenaar Frans de Leef koos uiteindelijk voor de vrolijke up-tempo songs In Den Haag van Onwijs Gijs en Het gouden fietsenlied van het trio Cycle and the City.

Onwijs Gijs

De 43-jarige Onwijs Gijs werd geboren in Enschede, maar woont al de helft van z’n leven in Den Haag en voelt zich inmiddels een échte Hagenees.

Gijs woont in de Stationsbuurt en is in het dagelijks leven werkzaam als geluidsman in het Zuiderstrandtheater. De singer-songwriter is opgegroeid in een muzikale familie. 'Bij ons thuis was het altijd meerstemmig zingen bij de afwas.'

Cycle and the City

Een trio met dezelfde naam als een Haags bedrijf dat fietstours organiseert, dat is Cycle and the City. Zanger Gerard Kester (58 jaar) staat op het podium met mede-fietsgidsen Raymond Lier en Sylvester van Oel.

Zij wonen in respectievelijk de Bomenbuurt, de Schilderswijk en het Statenkwartier. Net zo gevarieerd als hun woonwijken zijn hun banen: buschauffeur, zorgmedewerker en politieagent. Het werk als fietsgids doen ze er dus bij – net als hun carrière als artiest.

Jury

Tijdens elk van de drie voorrondes worden zeven deelnemers beoordeeld door steeds een andere jury. Aan het eind van elke voorronde worden door de jury twee finalisten bekend gemaakt.

Uiteindelijk gaat de strijd dus tussen zes finalisten. Ook voor de finale schuift weer een nieuwe jury aan, en dan mag óók het publiek – thuis via televoting – een stem uitbrengen.

Finale

De tweede en de derde voorronde zijn de komende vrijdagavonden (30 april en 7 mei) te zien als televisieprogramma op Den Haag TV en als stream op denhaagfm.nl. De finale is te zien op vrijdag 14 mei vanaf 20.00 uur.

Sjaak Bral presenteert het Haags Songfestival | Foto: Richard Mulder

Het winnende lied van het Haags Songfestival wordt uitgebracht op een fysieke geluidsdrager naar keuze (vinyl, cassette of cd-single). Daarnaast krijgt de winnaar een grote beker mee naar huis en kan hij of zij uiteraard rekenen op eeuwige roem. Voor het Haags Songfestival 2021 kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen bij de organiserende R.G. Ruijs Stichting.

Geschiedenis

In 2020 was het precies vijftig jaar geleden dat voor het eerst een Haags Songfestival werd gehouden. De winnaars van dat 'super Haags liedjesfestijn in uitverkocht Congresgebouw' - aldus de Haagsche Courant - waren componist W. Verhoeven en tekstdichter F.E.M. Verberckmoes met hun lied Den Haag, daar woon ik graag.

In 2003 werd voor de tweede keer een lokaal songfestival gehouden in Den Haag. De liedjeswedstrijd, waarvan de finale plaatvond in het World Forum, werd toen gewonnen door Rinus Koevoets met het nummer 't Mooiste dialect.

Tweede voorronde: vrijdag 30 april om 20.00 uur

Derde voorronde: vrijdag 7 mei om 20.00 uur

Finale: vrijdag 14 mei om 20.00 uur

Kijk hier later de hele uitzending terug: de eerste voorronde van het Haags Songfestival

Het Haags Songfestival 2021 is een productie van de R.G. Ruijs Stichting en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Cultuurschakel, Prins Bernhard Cultuurfonds, Den Haag FM en Omroep West.