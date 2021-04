Erehaag voor overleden schermcoach: 'Mooi en waardig afscheid'

Van Winden overleed ruim twee weken geleden op 68-jarige leeftijd in Egypte. Tijdens het jeugd-WK in de hoofdstad Caïro, waar drie van zijn pupillen aan deelnamen, stierf hij in het harnas. Na zijn dood ging er een schokgolf door de schermwereld, zowel in binnen- als buitenland.

Robb van Winden | Foto: Emmie Beijlen

Een kleine twintig schermers brachten bij de uitvaart een laatste saluut aan 'grootmeester' Van Winden. Daarbij droegen ze allemaal hun schermkleren. 'Het was een heel mooi en waardig afscheid', zegt Levy (29), zijn enige zoon.

Dienst via livestream

Door de coronamaatregelen mochten er maximaal vijftig mensen bij de uitvaart aanwezig zijn. Op afstand volgden meer dan tweehonderd anderen de dienst via een livestream, vertelt Levy. 'Mijn vader heeft heel veel voor de sportwereld betekend.'

Robb van Winden richtte in 2012 zijn eigen club op in Alphen aan den Rijn en was daarvoor jarenlang actief in Leiden. Hij leidde vele schermers naar NK-medailles. Verder gaf hij ook zwemles op hoog niveau en was hij onder meer lange tijd sportcoach in de Sassenheimse jeugdgevangenis Teylingereind.

'Alsof hij meekeek'

Levy was zelf ceremoniemeester tijdens de afscheidsdienst. 'Ik vond het wel spannend, maar het was een heel fijne, persoonlijke manier om afscheid van hem te nemen. Het voelde alsof hij met ons meekeek.'

Als enig kind had Levy een sterke band met zijn vader. 'Hij heeft me geleerd hoe je als topsporter moet leven, ook met andere dingen in het leven zoals een opleiding. Dat maakt je een beter persoon. Hij was mijn vader en mijn trainer, dus we hadden een dubbele band.'

Ongevraagd advies

'Soms gaf hij ook ongevraagd advies', gaat Levy verder. 'Maar ik mocht altijd alles uit vrije wil doen. Dat hij nu zo plotseling weg is, maakt het wel zwaar. Mijn moeder en ik hadden de komende tijd nog zoveel met hem willen doen.'

