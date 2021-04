Nieuwe verdachte (38) aangehouden voor liquidatie in 2017

De auto van Souhali werd op 17 april 2017 klem gezet door een andere auto, waar iemand uit sprong die het vuur opende met een automatisch wapen. Dat gebeurde op de parkeerplaats vlakbij KFC en sportschool Basic-Fit. Het 39-jarige slachtoffer uit Houten bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. Het motief voor de liquidatie zou liggen in de drugshandel, waar Souhali zich mee bezighield.

Het slachtoffer van de schietpartij | Foto: Politie

Het onderzoek naar de moord maakt deel uit van het Eris-proces, waarbij meerdere liquidaties, liquidatieopdrachten of pogingen daartoe worden onderzocht. Het hoofd van de organisatie daarachter is volgens het OM Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. uit Den Haag. De motorclub leverde volgens het OM 'moord op bestelling'. Eerder werd bekend dat Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces (Marengo), de belangrijkste 'klant' zou zijn geweest. In totaal staan er tot nu toe twintig verdachten terecht.

Verklaringen van kroongetuige

De politie is de 38-jarige man uit Leeuwarden op het spoor gekomen na verklaringen van kroongetuige Tony de G. Hij zat ook bij Caloh Wagoh, maar is overgelopen naar justitie. Hij heeft verklaard dat hij na de liquidatie van Souhali in 2017 drie personen moest oppikken. Twee van de verdachten zijn al in 2019 aangehouden. Het gaat om mannen van 27 en 35 jaar oud.

De Leeuwarder is dinsdag gearresteerd in zijn woonplaats. Donderdag heeft de rechter-commissaris besloten dat hij nog zeker veertien dagen vast blijft zitten.

