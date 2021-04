Coronavirus: Aantal patiënten op ic's neemt na daling weer flink toe

Flinke stijging coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is zondag gestegen met 25, de grootste toename sinds 7 april. In totaal liggen nu 841 mensen met corona op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op de ic's laat de afgelopen dagen flinke schommelingen zien. Zaterdag nam het aantal nog af met 21, de grootste daling sinds half maart. Ook vrijdag nam het aantal af, terwijl donderdag nog de grootste stijging sinds 8 april werd gemeld.

Coronaboetes uitgedeeld bij illegaal feest in bedrijfspand

Een groep jongeren is vrijdagnacht door de politie betrapt op een illegaal feestje in een bedrijfspand aan de Kwekerslaan in ‘s-Gravenzande. Dat meldt mediapartner WOS. In het pand werd door de politie een groep van ongeveer 25 jongeren aangetroffen.

De jongeren wilden niet naar buiten komen. De eigenaar van het pand heeft uiteindelijk de deur op afstand geopend. Bij het zien van de politie vluchtte meer dan de helft van de groep een kassencomplex in. De politie heeft uiteindelijk aan een aantal een boete uitgedeeld voor het niet naleven van de coronavoorschriften.

RIVM registreert 8123 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8123 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1152 minder vergeleken met de voorgaande dag. Aanvankelijk berichtte het RIVM vrijdag over 9292 nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt zaterdag iets onder het weekgemiddelde. Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 58.037 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8291 nieuwe besmettingen per dag.

'Kom met begrijpelijke voorlichting over coronavaccinatie'

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid vragen twee artsen om een 'duidelijke en voor iedereen begrijpelijke' voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. De opstellers, de Rotterdamse huisarts Shakib Sana en hoogleraar en internist aan het Erasmus MC Robin Peeters, merken dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat, met name in achterstandswijken. Hun oproep krijgt de steun van een lange lijst zorgverleners, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, en een aantal ziekenhuizen.

Volgens Sana en Peeters heeft de wisselende vaccinatiestrategie van de overheid geleid tot grote angst en twijfel onder kwetsbare mensen in achterstandswijken. 'Mensen die toch al beperkte en vaak eenzijdige informatie uit hun omgeving ontvangen, blijken hun keuzes op die angst en twijfel te baseren. Dat is invoelbaar doordat er vooral veel aandacht is voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van de ziekte ernaast te zetten.' De vaccinatiebereidheid is daardoor in die wijken erg laag, terwijl daar de kans om met corona besmet te raken en eraan te overlijden juist relatief hoog is.

Advies aan zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten vaccineren tegen corona. Dat staat in een nieuw advies dat is opgesteld door werkgroep COVID-19 & Zwangerschap, meldt de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Uit veiligheidsoverweging gold voorheen het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren.

'Inmiddels weten we dat in de Verenigde Staten nu 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een van de mRNA-vaccins (Pfizer of Moderna) zonder noemenswaardige bijwerkingen. Vanaf nu wordt daarom aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin', meldt de FMS.

Ook ziet de Gezondheidsraad volgens de FMS geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen.

Foto ter illustratie | Foto: ANP

'Einde voor AstraZeneca in Nederland al in zicht'

Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het RIVM, denkt dat de miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland na half mei geleverd krijgt, grotendeels niet meer worden gebruikt. Dat zegt hij tegen het AD. Reden is dat er de komende tijd zoveel coronavaccins worden geleverd, dat die van AstraZeneca al snel niet meer nodig zijn.

Het vaccin is minder populair vanwege de berichten over de mogelijke bijwerking van trombose. Op sommige plekken kwamen veel mensen uit de doelgroep van 60- tot 64-jarigen hun prik niet halen. In totaal ontvangt Nederland 11,7 miljoen vaccins. De niet gebruikte worden mogelijk over armere landen verdeeld.

'Tot nu toe kunnen 60- tot 64-jarigen geen ander vaccin krijgen. Later dit jaar kan dit veranderen', stelt Van Delden. 'Het kan straks zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen. Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd is nog een keertje langs gaat.'

Toezichthouder beëindigt pauze met Janssen-coronavaccin in VS

De Amerikaanse farmaceutische toezichthouder FDA heeft een einde gemaakt aan de eerder aanbevolen pauze met het gebruik van het Janssen-coronavaccin, meldt The New York Times. De FDA heeft dat besluit genomen op basis van een advies van het het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC), eerder vrijdagavond. Dat beval aan om het gebruik van het Leidse Janssen-coronavaccin te hervatten. Experts van de gezondheidsdienst stellen dat de voordelen van het middel opwegen tegen de nadelen.

De FDA zal een waarschuwingslabel bij de Janssen-vaccins voegen, waarop mensen worden gewaarschuwd voor een potentieel risico op zeldzame gevallen van vorming van bloedstolsels na toediening van het vaccin.

De VS schortten het gebruik van het vaccin van het dochterbedrijf van farmaceut Johnson & Johnson vorige week dinsdag op nadat zeker zes relatief jonge mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Een van hen overleed, en later kwam er nog een tweede sterfgeval bij.

Het kantoor van Janssen in Leiden | Foto: ANP

Gemeente mag ook kerk of moskee sluiten bij coronabrandhaard

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om ook kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke gebouwen tien dagen te sluiten, als zich daar veel coronabesmettingen voordoen. Het kabinet neemt een advies daartoe van de Raad van State over, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het kabinet wil bij wet vastleggen dat gemeenten bijvoorbeeld bedrijven, winkels en horecagelegenheden tien dagen mogen sluiten in het geval van een coronabrandhaard. Het wilde aanvankelijk levensbeschouwelijke gebouwen daar evenwel van uitsluiten, in verband met het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn jouw gemeente.