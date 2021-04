Coronavirus: Universiteit Leiden over heropening: 'Het wordt maatwerk'

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van dit weekend.

Heropening universiteiten en hogescholen: 'Het wordt maatwerk'

Vanaf maandag mogen hogescholen en universiteiten weer beperkt hun deuren openen. De bedoeling is dat elke student tenminste een keer per week in de collegebanken kan zitten.

In de collegezalen en op de wandelgangen gelden de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden en bij klachten thuisblijven. Studenten kunnen twee keer per week een gratis zelftest doen. Deze kunnen ze online bestellen en laten thuisbezorgen. Het testen is op vrijwillige basis. Instellingen controleren testuitslagen niet. Wel moedigen universiteiten en hogescholen hun studenten aan een zelftest te doen voordat ze naar college gaan.

In de Universiteit Leiden kan ongeveer 30 procent van de 30.000 studenten tegelijk aanwezig zijn. 'Het wordt echt maatwerk", zegt een woordvoerder van de universiteit. "Het is niet zo dat we meteen colleges voor 800 man tegelijk kunnen organiseren.'

De universiteit stuurt aan op kleinschalige ontmoetingen. 'Vooral voor de eerstejaarsstudenten is het fijn', vindt de woordvoerder. 'Die hebben we dit jaar in kleine tutorgroepjes opgedeeld. Het is goed dat zij elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten.'

Eerste coronaprikken voor deel jongeren uit medische risicogroep

Een deel van de jongeren uit medische risicogroepen wordt vanaf maandag met voorrang gevaccineerd tegen Covid-19. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 met een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of morbide obesitas. Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. In kleinere instellingen begint de vaccinatie door mobiele vaccinatieteams deze week. Jongeren die in grote instellingen wonen worden vanaf volgende week door hun instellingsarts gevaccineerd. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van Down krijgen de uitnodiging van de huisarts en worden gevaccineerd op een vaccinatielocatie van de GGD. Op 9 april had de Gezondheidsraad geadviseerd om deze doelgroep met voorrang te vaccineren.

Nederland ontvangt eerste versnelde levering coronavaccin Pfizer

De eerste versnelde extra leveringen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech komen maandag naar Nederland. Vorige week maakte de farmaceut bekend in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen doses te kunnen leveren in de Europese Unie.

Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins eerder geleverd worden, terwijl die eigenlijk pas in het vierde kwartaal zouden komen. In de komende week levert Pfizer 680.940 doses aan Nederland. Dat zijn er 190.000 meer dan gepland in die week. De weken erna levert Pfizer telkens 651.690 doses per week, een ruime 140.000 meer per week dan gepland.

In week 22 (vanaf 31 mei) komen er meer dan een miljoen doses onze kant op, dat zijn er zo'n 230.000 extra. Dat aantal blijft ongeveer gelijk tot het einde van juni. In totaal levert Pfizer in het tweede kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.

Burgemeesters blikken met minister vooruit naar woensdag

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen blikken maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vooruit naar woensdag, als de eerste versoepelingen van de strenge lockdown ingaan. Ze bespreken onder meer handhaving van de strikte regels op terrassen. Die moeten om 18.00 uur sluiten. Politie en handhavers maken zich zorgen dat terrasgangers zich om die tijd groepsgewijs gaan verplaatsen naar parken.

Grapperhaus heeft contact gehad met onder meer de brancheorganisaties. In de digitale vergadering van het Veiligheidsberaad deelt hij met de burgemeesters waar winkeliers en horecaondernemers rekening mee houden. De burgemeesters zijn blij met de versoepelingen, waar zij al weken op hebben aangedrongen. Volgens hen zijn er nu zoveel mensen gevaccineerd dat er buiten meer mogelijk is.

Het Veiligheidsberaad zal het niet speciaal over maatregelen rond Koningsdag hebben. Dinsdag gelden alle strenge coronamaatregelen binnen en buiten nog, dus de feestdag is wat handhaving betreft niet anders dan elke zondag of vrije dag, aldus een woordvoerster van het beraad.

