Coronavirus: minder coronapatiënten op ic, ook minder besmettingen

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van maandag 26 april.

Aantal besmettingen verder gedaald: 6257 nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn bij het RIVM 6257 nieuwe coronagevallen geregistreerd, fors minder vergeleken met de afgelopen dagen. Zondag ging het nog om 8054 nieuwe gevallen, zaterdag om 8091, vrijdag om 9258 en donderdag zelfs om 9599 positieve tests.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 56.581 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8083 nieuwe besmettingen per dag.

813 mensen op ic, 28 minder dan zondag

Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal in een maand tijd, komt naar voren uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag naar buiten bracht. Per saldo is het aantal coronapatiënten op de ic's met 28 afgenomen. In totaal liggen nu 813 mensen die ernstig ziek zijn door het virus op de ic's.

Het aantal coronapatiënten op de ic's schommelt de laatste dagen behoorlijk. Zondag was het totale aantal Covid-patiënten met intensieve zorg nog met 25 toegenomen, zaterdag noteerde het LCPS een afname van 21.

Bijenkorf houdt vast aan winkelen op afspraak

De Bijenkorf houdt ook vanaf woensdag vast aan winkelen op afspraak. Dat heeft de warenhuisketen bekendgemaakt. Wel mogen er meer klanten per winkel naar binnen. De Bijenkorf heeft in onze regio een vestiging in Den Haag. De warenhuisketen zegt dat op deze manier goed in de gaten kan worden gehouden dat er niet te veel klanten binnenkomen.

Bovendien waarderen klanten volgens de keten het winkelen op afspraak. Vanaf woensdag mogen niet-essentiële winkels weer zonder afspraak open, maar daarbij moeten ze zich nog wel aan een maximum aantal klanten houden. Er mag één klant aanwezig zijn per 25 vierkante meter winkeloppervlak.

Minder boetes voor overtreden avondklok

De politie heeft afgelopen week in totaal 5176 mensen een bekeuring gegeven omdat ze zich niet hielden aan de avondklok. De politie beëindigde afgelopen weekend veertig illegale feesten en waarschuwde afgelopen week 89 mensen omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

Het aantal boetes voor het negeren van de avondklok ligt fors lager dan een week eerder. Toen kregen in totaal 6287 mensen een bekeuring voor het negeren van de avondklok. Na dinsdagavond vervalt de avondklok. Dit zijn dus de laatste weekcijfers wat de avondklok betreft.

Donderdag publiceert de politie het totaalaantal boetes dat vanaf 23 januari is uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. De teller van het aantal bekendgemaakte boetes staat nu op 91.908, maar volgens de politie komen er achteraf altijd nog boetes bij die op de peildatum nog niet waren verwerkt.

Storing CoronaCheck-app verholpen

De storing in de CoronaCheck-app waardoor niet iedereen een testbewijs kreeg die toegang geeft tot een Testen voor Toegang-evenement is dit weekend verholpen. Testen voor Toegang meldt dat bezoekers die geen bewijs op hun app hadden wel met een geprinte QR-code naar uitjes konden. De CoronaCheck-app, waarin een negatieve sneltestuitslag wordt omgezet in een QR-code die toegang verleent tot proefuitjes, had moeite met speciale tekens, zoals spaties of streepjes, in namen.

Ook moesten 150 mensen langer dan een dag wachten op een sneltestuitslag, die normaal binnen een half uur bekend is. Dat kwam door een storing van een paar minuten bij Lead Healthcare, het bedrijf dat de testen uitvoert en verwerkt. Deze storing is ook verholpen.

Voorlopig geen terras bij Leids café

Café Sante in Leiden heeft besloten om voorlopig geen terras te openen. Eigenaar Edith de Bruijn danste heel even op de tafel toen ze hoorde dat de terrassen woensdag weer open mogen. Maar uiteindelijk heeft ze besloten haar Café Santé niet te openen. 'Ik bedacht me ineens waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig?'

Lang keek De Bruijn, net als alle andere horecaondernemers ernaar uit om weer open te kunnen. 'Ik ben na de persconferentie ook heel enthousiast aan de slag gegaan', blikt ze terug op vorige week. 'Ik ben gaan schoonmaken, heb alles klaargezet en de voorraad is helemaal bijgevuld. Maar toen liepen de cijfers op en was er ineens sprake van code zwart. Moet ik het dan wel willen om weer open te gaan?'

Heropening universiteiten en hogescholen: 'Het wordt maatwerk'

Vanaf maandag mogen hogescholen en universiteiten weer beperkt hun deuren openen. De bedoeling is dat elke student tenminste een keer per week in de collegebanken kan zitten. In de Universiteit Leiden kan ongeveer 30 procent van de 30.000 studenten tegelijk aanwezig zijn. 'Het wordt echt maatwerk', zegt een woordvoerder van de universiteit. 'Het is niet zo dat we meteen colleges voor 800 man tegelijk kunnen organiseren.'

In de collegezalen en op de wandelgangen gelden de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden en bij klachten thuisblijven. Studenten kunnen twee keer per week een gratis zelftest doen. Deze kunnen ze online bestellen en laten thuisbezorgen. Het testen is op vrijwillige basis. Instellingen controleren testuitslagen niet. Wel moedigen universiteiten en hogescholen hun studenten aan een zelftest te doen voordat ze naar college gaan.

Voor Stijn Blaas, die studeert aan TU Delft, is het een opluchting dat hij weer naar de collegebanken mag. 'Ik studeer al heel lang op mijn kleine kamertje en dat is soms best moeilijk. Je doet alles op je kamer. Ik werk op mijn kamer, slaap op mijn kamer. En als ik even met mezelf wil zijn, ben ik ook op mijn kamer. Het is fijn dat je dat kan scheiden', aldus de student. 'Je mist het sociale aspect. Het is fijn dat je elkaar weer ziet en het gevoel hebt dat je aan het studeren bent. Je mist de kleine dingetjes: even een koffietje samen halen of een praatje maken met iemand die je een tijdje niet hebt gezien.'

Eerste coronaprikken voor deel jongeren uit medische risicogroep

Een deel van de jongeren uit medische risicogroepen wordt vanaf maandag met voorrang gevaccineerd tegen Covid-19. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 met een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of morbide obesitas. Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. In kleinere instellingen begint de vaccinatie door mobiele vaccinatieteams deze week. Jongeren die in grote instellingen wonen worden vanaf volgende week door hun instellingsarts gevaccineerd. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van Down krijgen de uitnodiging van de huisarts en worden gevaccineerd op een vaccinatielocatie van de GGD. Op 9 april had de Gezondheidsraad geadviseerd om deze doelgroep met voorrang te vaccineren.

Nederland ontvangt eerste versnelde levering coronavaccin Pfizer

De eerste versnelde extra leveringen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech komen maandag naar Nederland. Vorige week maakte de farmaceut bekend in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen doses te kunnen leveren in de Europese Unie.

Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins eerder geleverd worden, terwijl die eigenlijk pas in het vierde kwartaal zouden komen. In de komende week levert Pfizer 680.940 doses aan Nederland. Dat zijn er 190.000 meer dan gepland in die week. De weken erna levert Pfizer telkens 651.690 doses per week, een ruime 140.000 meer per week dan gepland.

In week 22 (vanaf 31 mei) komen er meer dan een miljoen doses onze kant op, dat zijn er zo'n 230.000 extra. Dat aantal blijft ongeveer gelijk tot het einde van juni. In totaal levert Pfizer in het tweede kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.

Burgemeesters blikken met minister vooruit naar woensdag

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen blikken maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vooruit naar woensdag, als de eerste versoepelingen van de strenge lockdown ingaan. Ze bespreken onder meer handhaving van de strikte regels op terrassen. Die moeten om 18.00 uur sluiten. Politie en handhavers maken zich zorgen dat terrasgangers zich om die tijd groepsgewijs gaan verplaatsen naar parken.

Grapperhaus heeft contact gehad met onder meer de brancheorganisaties. In de digitale vergadering van het Veiligheidsberaad deelt hij met de burgemeesters waar winkeliers en horecaondernemers rekening mee houden. De burgemeesters zijn blij met de versoepelingen, waar zij al weken op hebben aangedrongen. Volgens hen zijn er nu zoveel mensen gevaccineerd dat er buiten meer mogelijk is.

Het Veiligheidsberaad zal het niet speciaal over maatregelen rond Koningsdag hebben. Dinsdag gelden alle strenge coronamaatregelen binnen en buiten nog, dus de feestdag is wat handhaving betreft niet anders dan elke zondag of vrije dag, aldus een woordvoerster van het beraad.