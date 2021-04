Coronavirus: OMT adviseert noodrem versoepeling coronaregels, kweker vrolijkt Haagse terrassen op

Westlandse kweker vrolijkt Haagse terrassen op

Nog één dag en dan mogen de terrassen open. Kwekerij Vilosa uit het Westland rijdt vandaag met honderden plantjes naar een aantal terrassen in Den Haag om de ondernemers een hart onder de riem te steken. De kweker deelt zijn planten gratis uit.

Kweker Fabian wil met zijn actie iets terugdoen voor de horeca, de sector die al een jaar lang gebukt gaat onder de coronamaatregelen. ‘Wij Westlanders zijn harde werkers, dat zijn mensen in de horeca ook. Maar waar wij alleen vorig jaar tijdelijk een dip hadden, heeft de horeca vanaf begin af aan te maken met moeilijke omstandigheden. We hopen met onze plantjes op de terrassen bij hen weer een glimlach op het gezicht te toveren.’

De kweker gaat vandaag met een trailer vol plantjes de binnenstad in om diverse terrassen op te fleuren met zijn planten, waaronder Florencia, Kleine Witte, Da Lina, Haagsche Bluf en in Scheveningen Di Sopra en het Zeemanshuis. ‘Met elkaar en voor elkaar’, besluit Fabian.

Kweker Fabian deelt plantjes uit aan Haagse horeca.

Ook mensen uit 1961 krijgen uitnodiging voor vaccinatie

Donderdag krijgen de eerste mensen die zijn geboren in 1961 een uitnodiging voor een coronaprik met het vaccin BioNTech/Pfizer. Het gaat om mensen die dit jaar 60 jaar worden, bijna 250.000 in totaal. Zij kunnen vanaf dinsdag al online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD.

De uitnodigingen voor mensen geboren in 1961 ploffen van donderdag 29 april tot en met zaterdag 1 mei op de mat. De GGD heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen.

Imams, sportcoaches en buurtouders ingezet ter verhoging vaccinatiebereidheid

De gemeente Den Haag gaat 'sleutelfiguren' zoals buurvaders en -moeders, sportcoaches en imams inzetten om de vaccinatiebereidheid onder specifieke doelgroepen te vergroten. De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) laat in Den Haag, net als in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, grote verschillen zien tussen kinderen en jongeren uit gezinnen met en zonder een migratieachtergrond. De sleutelfiguren zullen ook worden ingezet om de bereidheid tot coronavaccinaties te vergroten.

De verschillen zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY). Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken.

Lees hier het volledige artikel.

Schalij (LUMC) verwacht snel daling in cijfers: 'Nog even volhouden'

Het aantal coronapatiënten op de ic's schommelt en Code Zwart is nog altijd een reëel scenario. Toch ziet Martin Schalij, bestuurder van het LUMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen West (ROAZ) licht aan het einde van de tunnel, vertelt hij in het radioprogramma West Wordt Wakker.

In totaal liggen er nu 813 mensen die ernstig ziek zijn door het virus op de ic's. Maandag werden er 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen, het laagste aantal in een maand tijd. Schalij: ‘Het zijn dagkoersen, de ene dag denk je: het gaat de goede kant op, de andere dag is het weer prijs. Er worden steeds meer mensen gevaccineerd en er zijn er steeds meer ziek geweest. We hebben het idee dat het over twee weken geleidelijk minder gaat worden.’

De situatie in de ziekenhuizen is nijpend, maar uitwijken naar buurlanden als Duitsland om coronapatienten op te vangen zoals tijdens de eerste golf, is volgens hem nu niet aan de orde. 'We kunnen het met elkaar aan, ondanks dat de ziekenhuizen vol liggen. Het is voor patiënten en families ook heel ingrijpend als moet worden uitgeweken naar ziekenhuizen over de grens. Als het moet, dan is het zo, maar als we dit zo volhouden gaan we het redden.'

Over de versoepeling can de coronamaatregelen - woensdag 28 april gaan de terrassen weer open en mogen winkels weer klanten zonder afspraak ontvangen - zegt Schalij: ‘Het probleem zit meer bij de mensen thuis, het te veel mensen thuis ontvangen. Als iedereen zich aan de regels houdt, afstand bewaart, goed ventileert en het Wilhelmus vandaag op Koningsdag in de achtertuin zingt in plaats van binnen.... We hopen vanaf volgende week een daling in de cijfers te zien. Ook omdat het vaccineren nu opschiet. Waar we eerst in de middenmoot stonden, staan we nu in de top, dus dat gaat goed.’

Planning schoolvakanties speelt geen rol in vaccinatiestrategie

Bij het versturen van uitnodigingen voor vaccinaties wordt er niet specifiek rekening gehouden met schoolvakanties en de spreiding daarvan. De prikvolgorde is gebaseerd op leeftijd en niet op regionale verschillen in vakantiedata, laat een woordvoerder van het RIVM aan NU.nl weten.

De meeste mensen ontvangen op basis van hun geboortejaar een uitnodiging. Ouders komen dus eerder aan de beurt dan bijvoorbeeld eventuele meerderjarige kinderen. Van die volgorde wordt alleen afgeweken als er een medische reden is om iemand eerder te vaccineren.

Eventuele hoop dat noorderlingen (die als eerste schoolvakantie krijgen) als eerste gevaccineerd worden en deze zomer ingeënt op reis kunnen, is dus niet terecht. Die twee zaken staan los van elkaar. Mensen hoeven overigens niet te vrezen hun afspraak in de zomer te missen omdat ze op vakantie zijn. Ze kunnen na het ontvangen van hun uitnodiging zelf aangeven op welke dag ze geprikt willen worden.

Gewone regels gelden ook deze Koningsdag, geen extra handhaving

Gemeenten hebben inwoners opgeroepen deze Koningsdag zo veel mogelijk in hun eigen buurt te blijven en drukke plekken te mijden. Of dat gaat lukken moet nog blijken, want het wordt mooi weer en dat nodigt meestal uit tot een uitstapje. Toch zeiden gemeenten eerder al geen extra maatregelen te nemen op deze Koningsdag. Omdat nog steeds strenge coronamaatregelen gelden en de versoepelingen pas woensdag ingaan, blijft de handhaving hetzelfde. Wel zijn er mogelijk extra toezichthouders op de been.

Hubert Bruls, de voorzitter van het veiligheidsberaad zei maandag: 'We zijn voorbereid, je gaat niet op voorhand alles afsluiten.' Hij wijst op de ervaring die is opgedaan het afgelopen jaar, toen het wel vaker mooi weer was en mensen naar buiten gingen, 'dan kunnen we altijd gebieden afsluiten'.

Den Haag monitort al sinds het begin van de coronapandemie de drukte in de stad. Via 'crowd control' worden vooral drukke gebieden zoals de binnenstad, markten, parken en de kuststrook van uur tot uur in de gaten gehouden, maar ook minder drukke Haagse gebieden zoals kleinere winkelcentra en woonwijken. 'We doen ook op Koningsdag wat nodig is. Als het ergens drukker wordt dan de bedoeling is, sturen we bijvoorbeeld handhavers of verkeersregelaars', zei een woordvoerder van de gemeente.

OMT adviseert noodrem voor versoepelingen coronaregels

Mocht het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd toch weer fors toenemen, dan moet er ook een stokje worden gestoken voor de geplande versoepelingen van de coronaregels. Dat zegt het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus. De deskundigen adviseren 'steeds de mogelijkheid van een noodstop op de versoepelingen aan te houden'.

Het OMT raadt het kabinet aan heel voorzichtig om te gaan met de volgende stap, na het openen van de terrassen op woensdag. Het gaat dan om het openen van locaties als dierentuinen en pretparken en het toestaan van binnen sporten. Die stap staat onder voorbehoud voor 11 mei gepland. De versoepelingen mogen echt alleen doorgaan als het weekgemiddelde van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis en op de intensive care zeker met 10 procent is gedaald. Het liefst ziet het OMT zelfs een afname van 15 procent voordat er versoepeld wordt.

In het verslag van het OMT-overleg van afgelopen vrijdag, zeggen de deskundigen verder dat de coronasituatie wordt gezien als 'kwetsbaar op de korte termijn'. De voorspellingen voor de ziekenhuisopnames en dagelijkse besmettingscijfers zijn nog steeds hetzelfde als afgelopen weken, 'maar de verwachting kent een grote onzekerheidsmarges'. Het OMT benadrukt daarnaast dat de modellen van het RIVM uitgaan van 'gunstige voorwaarden' en 'gunstige aannames'.

Dinsdagavond geldt voor de laatste keer de avondklok

In de nacht van dinsdag op woensdag geldt voor de laatste keer de avondklok. Het kabinet stelde de regel in om feesten en bezoekjes tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Woensdagochtend 04.30 uur is Nederland van deze maatregel af.

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen met een geldige verklaring, om bijvoorbeeld de hond uit te laten of te werken, op straat zijn. Mensen die zonder verklaring op straat zijn riskeren een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei eerder dat de besmettingscijfers en druk op de zorg nog altijd buitengewoon hoog zijn. Toch schaft hij de maatregel af. Rutte zei dat hij de versoepeling ongelofelijk spannend vindt, maar het is volgens hem niet mogelijk om met nul risico uit de coronacrisis te komen.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn jouw gemeente.