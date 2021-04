Coronavirus: 8713 nieuwe besmettingen, inclusief meldingen van dag eerder

RIVM meldt 8713 besmettingen, inclusief meldingen van dag eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 8713 positieve coronatesten geregistreerd. Bij het cijfer van woensdag is een onbekend aantal achterstallige meldingen inbegrepen. Door een technische storing in een computersysteem waren dinsdag niet alle meldingen van de GGD'en doorgekomen. Die zijn nu alsnog verwerkt, met een hoger aantal geregistreerde besmettingen tot gevolg.

Dinsdag meldde het RIVM 5373 nieuwe gevallen. Gemiddeld ging het de laatste twee dagen dus om zo'n 7000 positieve testresultaten per dag. Het waren er maandag 6257. In het weekend lag het aantal positieve testen iets boven de 8000 per dag. Dat waren er ook al minder dan in de dagen ervoor, toen het aantal meldingen ruim boven de 9000 lag. Het gemiddelde over de laatste zeven dagen ligt nu op 7895 gevallen per etmaal.

In Rotterdam werden volgens de laatste cijfers de meeste positieve tests vastgesteld: 492. Amsterdam telde 351 nieuwe gevallen, gevolgd door Den Haag (290) en Den Bosch (152). In Eindhoven kwamen er 145 nieuwe besmettingen bij.

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen is met 11 toegenomen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag iets toegenomen. In totaal zijn nu 2611 patiënten met Covid-19 opgenomen, veertien meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 814 op de intensive care, zes minder dan de voorgaande dag. Het is al wel de twaalfde dag op rij dat er meer dan 800 patiënten op de ic's liggen.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 20 toe tot 1797.

Supermarkten blijven gewoon alcohol verkopen tot 20.00 uur

Wie naar de supermarkt wil voor wat alcohol, kan daar gewoon tot 20.00 uur terecht. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Eerder stoppen met de alcoholverkoop is volgens de branchevereniging ongewenst, omdat dat voor drukte in de supermarkten zou zorgen 'op andere momenten'.

Dinsdag verzocht burgemeester Femke Halsema van Amsterdam ondernemers al om 19.00 uur te stoppen met de alcoholverkoop. Dat deed ze omdat het 'te druk' was in haar stad.

Woensdag van 12.00 tot 18.00 uur is terrasbezoek voor het eerst in bijna een half jaar weer mogelijk. Ook kunnen mensen weer zonder afspraak winkelen. Maar de alcoholverkoop in supermarkten eerder staken om groepsvorming op straat of binnenshuis tegen te gaan, is volgens de supermarktbranche overbodig. Supermarkten houden zich aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM, zo licht een woordvoerder van het CBL toe.

Mensen uit 1961 krijgen prik, terwijl sommige ouderen nog wachten

Vanaf deze week worden mensen die geboren zijn in 1961 uitgenodigd voor een coronavaccinatie, terwijl sommige mensen uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960 nog wachten op hun prik. Die groep wordt gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca, dat afgelopen weken kampte met tegenvallende leveringen.

De vaccins van AstraZeneca worden per provincie uitgeleverd aan de huisartsen. Om logistieke redenen krijgen niet alle provincies bij elke levering door de fabrikant evenveel vaccins , legt een woordvoerster van het RIVM uit. Zo hebben de noordelijke provincies in één keer alle vaccins voor de hele leeftijdsgroep gekregen. 'Dat is handiger dan langs alle provincies rijden.'

Het kan dus zijn dat in sommige provincies alle mensen uit de leeftijdsgroep al zijn geprikt, terwijl mensen in andere regio's nog steeds wachten. In totaal zijn er zo'n 1 miljoen mensen die tussen 1956 en 1960 zijn geboren. Hoeveel van hen nog wachten op een prik, kan het RIVM niet zeggen.

'Speciaal vrij genomen voor terrasje pakken op Scheveningen'

Niet alleen in de binnensteden is veel publiek op de been voor een eerste shopdag zonder afspraak en een drankje op het terras, ook lans het strand van Scheveningen loopt het deze woensdag goed vol. Er zijn zelfs mensen die speciaal vrij hebben genomen om te kunnen 'bubbelen' aan zee, zo vertrouwen ze de Omroep West-verslaggever toe.

Mensen nemen speciaal dagje vrij voor drankje op het terras Foto: Omroep West

Blije gezichten op terrassen in Delft

Ook in Delft alleen maar lachende terrasbezoekers én horeca-ondernemers. De gemeente hoopt dat iedereen geniet van het mooie weer en daarbij de basisregels niet uit het oog verliest.

Eerste drankjes zijn besteld: terrassen sinds 12 uur weer open

Sinds woensdagmiddag 12.00 uur kunnen mensen weer een biertje drinken op het terras. En het is meteen ideaal terrasjesweer, met volop zon en temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot wel 20 graden. De eerste drankjes zijn inmiddels besteld.

Om stipt 12.00 uur meldde de eerste klanten zich op de terrassen. Zo ook op de Plaats in het centrum van Den Haag. Twee heren dronken daar geen biertje, maar een glas gemberthee. De opluchting is er niet minder om: 'We hebben het ontzettend gemist'.

De eerste drankjes zijn besteld | Foto: Omroep West

Verslaggever als symbool van avondklok: 'Werd regelmatig herkend'

Een groot gedeelte van Nederland haalde woensdagochtend opgelucht adem. De avondklok is er niet meer. Met het einde hiervan, stopt ook de roem die Omroep West-verslaggever Ivar Lingen ten deel was gevallen. Een foto waarop hij staat terwijl hij zijn hond uitlaat, werd de afgelopen maanden door alle media in Nederland gebruikt. Van Lingen werd zo voor veel beeldredacties het symbool voor de avondklok.

'Toen ik daar in januari liep in Den Haag waren net rellen rond de avondklok in andere steden uitgebroken. Er waren signalen dat dit zich zou verplaatsen naar de binnenstad van Den Haag. Toen ben ik naar buiten gegaan om te kijken, als hondenuitlaten val je niet zo op.' Het bleek uitgestorven. Op een persfotograaf van het ANP na. Die legde Van Lingen vast op de gevoelige plaat. Die foto bleek voor veel redactie iconisch voor de avondklokperiode en dus zag de verslaggever zichzelf regelmatig terug in andere media als het AD, NU.nl en bij Omroep West zelf. Ineens was hij zelf onderdeel van het nieuws. 'Ik werd ook door een aantal mensen herkend. Die zagen mijn schoenen, jas en natuurlijk mijn hond.'

Nu de avondklok ten einde is en iedereen ook na 22 uur weer buiten mag zijn, eindigt ook de roem voor Van Lingen. ' Het was leuk en bijzonder om mee te maken. Wie weet, als er weer aanleiding voor is, wordt de foto misschien weer van stal gehaald.'

Terrassen eindelijk weer open: 'Alleen maar meer van horecavak gaan houden'

Na bijna een half jaar kunnen mensen woensdag weer een biertje drinken op het terras. En het is meteen ideaal terrasjesweer, met volop zon en temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot wel 20 graden. Anil Soekhoe van Hop en Stork in de Haagse passage staat dan ook te popelen. 'We hebben tot gisteravond laat doorgewerkt om ervoor te zorgen dat het terras schoon is en om 12 uur gaan we lekker open, een mooie eerste dag om mee te maken.'

Kwart ouders wil kinderen niet laten testen bij corona in de klas

Een kwart van de ouders wil hun kind niet laten testen wanneer blijkt dat zij in de klas zitten met iemand die positief is getest op corona. Dat blijkt uit een onderzoek van organisatie Ouders & Onderwijs waaraan 1437 ouders meededen. Deze ouders kiezen er liever voor om tien dagen in quarantaine te gaan dan om hun kind te laten testen. 24 procent zegt hun kind alleen te laten testen bij klachten.

60 procent van de ouders geeft aan bang te zijn dat hun kind besmet raakt op school. Dat cijfer lag eerder rond de 40 procent. Daartegenover staat dat een meerderheid van de ouders de huidige maatregelen op scholen voldoende vinden. Meer dan de helft is zelf tegen het dragen van een mondkapje, het aanhouden van de anderhalve meter afstand en het halveren van klassen.

Mensen geboren in 1955 krijgen oproep voor coronaprik

Mensen geboren in 1955 ontvangen woensdag en donderdag een uitnodiging voor een coronaprik. Wie in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland of Zeeland woont, kan mogelijk kiezen uit de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca. De keuze is een uitzondering.

De mogelijkheid is ontstaan doordat huisartsen in deze regio's structureel te veel AstraZeneca kregen geleverd. Er is dus kans dat ze over hebben. Maar mensen mogen ook wachten tot ze het vaccin van Pfizer kunnen krijgen van de GGD

Niet-essentiële winkels weer open zonder afspraak

Niet-essentiële winkels mogen woensdag hun deuren weer (beperkt) openen voor mensen die spontaan wat willen kopen. Nadat de winkels een kleine twee maanden alleen open waren voor winkelen op afspraak, kunnen klanten ook zonder reservering weer naar binnen.

De nieuwe maatregelen van 28 april horen bij de eerste stap van het openingsplan van het kabinet. De niet-essentiële winkels mogen maximaal één klant per 25 vierkante meter ontvangen, of twee klanten per verdieping in kleinere winkels. De versoepelingen gelden ook voor de markt. Daar mochten vooralsnog alleen levensmiddelen worden verkocht, maar nu kunnen bijvoorbeeld ook kleding- en cosmeticaverkopers hun kramen weer opzetten.

Terrassen weer open na bijna half jaar sluiting

Na bijna een half jaar kan er woensdag weer een biertje worden gedronken op het terras. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur zijn er per buitenterras maximaal vijftig gasten welkom. Voor terrasbezoek moet wel worden gereserveerd, er moet anderhalve meter afstand gehouden worden en er mogen niet meer dan twee personen aan een tafeltje. Uitzonderingen zijn er voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de heropening een 'heel klein lichtpuntje'. Hoewel de meeste horecaondernemers er blij mee zijn, hebben ze niet allemaal een terras, zegt een woordvoerder. Bovendien zou het voor veel van hen niet rendabel zijn om voor etenstijd alweer te sluiten.

Avondklok geldt sinds woensdagochtend niet meer

Vanaf woensdagochtend 04.30 uur mogen Nederlanders weer wanneer ze willen op straat zijn. Het kabinet stelde een avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen in de avond tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De avondklok gold in de nacht van dinsdag op woensdag voor het laatst.

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen vanwege bijvoorbeeld een medische reden of om te werken, op straat zijn en moesten ze ook een schriftelijke verklaring hebben. Mensen die zonder verklaring op straat waren, riskeerden een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei eerder dat de besmettingscijfers en druk op de zorg nog altijd buitengewoon hoog zijn. Toch schaft hij de maatregel af. Hij vindt het spannend, maar het is volgens hem niet mogelijk om met nul risico uit de coronacrisis te komen. Sinds de invoering van de maatregel heeft de politie ongeveer 6000 avondklokboetes per week uitgedeeld.

Coronakaart

