Coronavirus: Tijdelijk geen meldingen CoronaMelder wegens privacyproblemen

Moderna verhoogt productiecapaciteit coronavaccins

Farmaceutisch bedrijf Moderna gaat zijn productiecapaciteit voor coronavaccins flink verhogen. Het Amerikaanse bedrijf investeert in nieuwe productielijnen en kan daardoor volgend jaar tot 3 miljard doses leveren. Dit jaar worden dat er tussen de 800 miljoen en 1 miljard. Eerder ging Moderna voor dit jaar uit van minimaal 700 miljoen vaccins.

Moderna steekt onder meer geld in nieuwe productielijnen in Zwitserland en Spanje en ook de productie in de Verenigde Staten wordt opgevoerd. Omdat de investeringen nu worden gedaan, verwacht Moderna dat de extra capaciteit laat dit jaar en begin volgend jaar beschikbaar wordt.

De precieze hoeveelheid vaccins die de farmaceut kan leveren hangt onder meer af van de aard van de bestelling. Eén coronavaccin van Moderna bestaat nu uit 100 microgram, maar bij derde doses die bedoeld zijn om de immuniteit weer op peil te brengen zou dat de helft kunnen zijn. Ook voor kinderen zou 50 microgram volstaan.

Verder liet Moderna weten dat het vaccin volgens nieuwe gegevens tot drie maanden goed blijft bij normale koelkasttemperaturen. Het bedrijf ziet dat als een mogelijke doorbraak bij het benutten van vaccins met de mRNA-techniek in gebieden die moeilijk te bereiken zijn of waar minder beschikking is over gespecialiseerde vriezers.

Tijdelijk geen meldingen CoronaMelder wegens privacyproblemen

De app CoronaMelder geeft gebruikers twee dagen lang geen meldingen meer als zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Coronaminister Hugo de Jonge heeft hiertoe besloten wegens privacyproblemen. De apps die standaard op het systeem van Android-telefoons zitten, zouden bij gegevens van de corona-app kunnen door een privacyprobleem bij Google.

Op die manier kunnen die apps 'vaststellen of de telefoon in bezit is van iemand die eerder als besmet is gemeld in CoronaMelder en welke ontmoetingen met besmette personen hebben plaatsgevonden.' In een brief aan de Tweede Kamer laat De Jonge weten dat Google heeft gemeld 'geen bewijs te hebben dat deze apps daadwerkelijk data hebben verzameld en gebruikt.'

Nederland is afgelopen donderdag al op de hoogte gesteld van het probleem bij Google, zegt de bewindsman. Daarna is Nederland 'direct een technisch onderzoek gestart om de gevolgen in kaart te brengen'. Uit dat onderzoek is woensdag gebleken 'dat het inderdaad zo is dat gegevens van gebruikers gelezen kunnen worden door onbevoegde partijen.'

Google zou het lek in de 'blauwdruk' waarvan de CoronaMelder gebruikmaakt hebben gedicht, maar het duurt even voordat het probleem ook daadwerkelijk op alle telefoons is opgelost. 'Daarbij bleken ze nog niet op de hoogte van de mogelijkheden voor misbruik die door onze experts aan hen zijn gemeld', schrijft De Jonge. De reactie van Google noemt hij dan ook 'onvoldoende bevredigend'. Daarom worden 48 uur lang geen meldingen gestuurd.

In die tijd wordt gecheckt of het lek daadwerkelijk is gedicht. Mocht het probleem inderdaad zijn verholpen, dan ontvangen gebruikers van de app na die tijd weer meldingen 'en worden de waarschuwingen alsnog gestuurd'.

Kuipers: avondklok had geen effect op ziekenhuisopnames

Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft de avondklok nauwelijks effect gehad. 'Bij de invoering van de avondklok was de berekening dat het tien procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect', zei Kuipers bij de RTL-talkshow Beau.

'We zitten op het hoogste aantal besmettelijke personen tot nu toe, ondanks dat er gevaccineerd wordt.' Kuipers zei blij te zijn dat het aantal vaccinaties per week stijgt en kan uitkomen op anderhalf miljoen prikken per week, 'zonodig met behulp van huisartsen en ziekenhuizen.'

Kuipers is voorstander van het registreren van gevaccineerden. Daar moet een persoon nu toestemming voor geven maar Kuipers bepleit: 'Geef alsjeblieft toestemming, zeg ja, want die informatie is echt relevant.'

Een lege A13 tijdens de avondklok | Foto: John van der Tol

RIVM maakt belronde voor achterstallige registratie coronavaccins

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet extra personeel in om duizenden huisartsen en zorginstellingen op het hart te drukken de gegevens van gevaccineerden door te voeren in het landelijke registratiesysteem. Het OMT uitte in haar jongste advies zorgen over het achterblijven van de registratie van het aantal gezette coronavaccins.

Volgens het Outbreak Management Team staat naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD'en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie. Volgens het OMT bemoeilijkt de gebrekkige informatievoorziening de evaluatie van het vaccinatieprogramma. Het RIVM onderschrijft die zorgen. In het OMT zitten ook experts van het RIVM.

Volgens een woordvoerder van het instituut is het geen kwade wil van huisartsen en instellingen. 'Vooral huisartsen hebben het druk genoeg. Bovendien vaccineren zij lang niet allemaal dagelijks. Het kan zijn dat huisartsen denken we sparen de vaccinaties even op, om de registratie dan later te doen.' Het RIVM gaat de huisartsen en zorginstellingen vragen om de achterstallige registratie bij te werken. Ook wil het instituut het belang van een complete registratie nog eens benadrukken.

