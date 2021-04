Brand in scoutinggebouw Monster: 'We zijn heel erg geschrokken'

In een pand van scoutingvereniging Polanen in Monster heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Het vuur werd rond 3.15 uur door een voorbijganger ontdekt. Volgens de brandweer is de schade aan het pand 'behoorlijk groot'.

Na ongeveer anderhalf uur blussen was de brand onder controle. 'Bij het bestrijden van de brand zijn sloopwerkzaamheden verricht', meldt de brandweer. 'Er was niemand in het pand aanwezig en er zijn geen gewonden gevallen.' Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bij Scouting Polanen zit de schrik er behoorlijk in, zegt bestuurslid Mieke van der Arend die zelf door de politie werd wakker gebeld. 'We zijn heel erg geschrokken. Veel van onze leden vragen wat er aan de hand is en wat de stand van zaken is. We zijn een kleine vereniging, maar we hebben veel betrokken mensen. Dat zie je nu heel erg.'

Gevolgen nog onduidelijk

Volgens Van der Arend zit er nu een gat in het dak van het houten clubgebouw. 'Een deel van de dakconstructie is verloren', zegt ze. 'Ook is er spelmateriaal verbrand, want het vuur was precies bij de berging waar we dat opslaan.' Wat de brand voor gevolgen heeft voor het gebouw en de vereniging, kan het bestuurslid nog niet zeggen.