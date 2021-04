Strandrups Noordwijk komt terug: 'Hopen in mei iedereen weer blij te kunnen maken'

De strandrups in Noordwijk komt terug. Nadat het voertuig tot ieders teleurstelling verboden werd, heeft de organisatie achter de strandrups toch een kenteken van het RDW gekregen. 'We zijn er heel blij mee', zegt een enthousiaste Patrick Weijers. 'We kunnen de mensen die al een jaar opgesloten zitten door corona nu weer een geweldige dag bezorgen.'

De strandrups in Noordwijk begon negen jaar geleden. Het voertuig wordt gebruikt om mensen die slecht ter been zijn naar het strand te brengen. 'We kunnen groepjes tot acht personen tot aan de vloedlijn brengen', legt Wijers uit. 'Hierdoor kunnen mensen die beperkt ter been zijn toch naar het strand komen.'

Van de strandrups werd door drieduizend mensen per jaar gebruik gemaakt. Tot minister Cora van Nieuwenhuizen een streep door het voertuig zette. 'Dat was een grote teleurstelling', blikt Wijers terug. 'We hadden ons rupsvoertuig vervangen door een nieuw voertuig. Superveilig en heel onderhoudsvriendelijk. Maar toen bleek het strand een openbare weg te zijn en moesten we voldoen aan de wegenverkeerswet.'

Alle organen sloegen op hol

En de strandrups voldeed niet aan de gestelde regels. 'In de basis is het een landbouwvoertuig en hij is niet gemaakt om mensen te vervoeren', legt Wijers uit. 'We hebben van alles geprobeerd om een kenteken te krijgen, maar hoewel alle overheidsinstanties achter ons stonden, is het niet gelukt. Zeker omdat het ongeluk met de stint tussendoor kwam, sloegen alle organen op hol en we hielden het probleem dat hij niet binnen de wet in een categorie valt.'

Na de laatste afwijzing van een vergunning heeft Wijers echter niet stilgezeten. 'Ondanks alle teleurstellingen hebben we hele procedure bij de RDW opnieuw doorlopen en hebben we toch een kenteken gekregen. Daar zijn we echt heel blij mee', vertelt hij enthousiast in West Wordt Wakker op Radio West.

Geweldige dag bezorgen

Wijers vertelt dat alle betrokkenen enorm opgelucht zijn dat het probleem is opgelost en de strandrups weer mag rijden. 'We werken met 35 vrijwilligers die allemaal zwaar teleurgesteld waren dat het niet doorging. Nu kunnen we mensen die al een jaar opgesloten zitten door corona een geweldige dag bezorgen.'

Het is nog niet bekend wanneer de strandrups weer kan gaan rijden. 'Wat ons betreft gaan we morgen weer rijden', vertelt Wijers. 'Maar we zitten nog even met de naweeën van corona. Wanneer we precies weer kunnen gaan starten weet ik niet, maar we hopen eind mei, begin juni iedereen weer blij te kunnen maken.'

