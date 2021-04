Dakloze Andrew wil ingezamelde 32.000 euro niet: 'Ik wil zelf bepalen wat ik met het geld doe'

Andrew wil het geld graag zelf beheren en op zijn eigen rekening ontvangen of op zijn eigen stichting die hij wil gaan opzetten. De nieuwe bakfiets, waar deze actie in eerste instantie mee begon, staat inmiddels voor hem klaar bij een fietsenwinkel, maar Andrew heeft aangegeven dat hij hem niet wil. 'Ik wil niet dat een ander bepaalt waar ik op fiets of waar ik het geld aan uitgeef', vertelt Andrew.

Andrew heeft niet alleen koffie bij zich, maar ook pleisters, jodium en verband |Foto: Omroep West

Andrew (37) is dakloos en heeft een bed bij de Kessler Stichting. Ondanks zijn eigen problemen fietst hij elke dag langs tientallen daklozen in het centrum van Den Haag en brengt ze koffie en soep. Hij heeft een klein rugtasje bij zich met een EHBO-doosje en hij helpt ze als er vragen zijn over instanties. 'Dit zijn ook mensen, zij hebben het slechter dan ik. Alles wat ik overhoud van mijn uitkering geef ik uit aan boodschappen wat ik rondbreng', zegt Andrew.

Toen Iris over het nobele werk van Andrew hoorde, kwam ze in actie. 'Het is zo bijzonder wat hij doet. Elke dag fietst hij vele kilometers om alle daklozen te bereiken en ze koffie en soep te brengen. Ik moest wat doen. Daarom heb ik contact gezocht met Omroep West. Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel aandacht vragen voor deze bijzondere man en misschien kunnen we er dan voor zorgen dat hij zijn werk op een prettige manier kan doen. De doneeractie is opgezet om voor hem een nieuwe bakfiets te kunnen kopen en regenkleding. Nu droogt hij de kleding die hij heeft op de verwarming bij de Kessler Stichting.'

Eerder maakte Omroep West onderstaande reportage over de hulp van Andrew aan andere daklozen.

Andrew wil al het geld teruggeven aan de donateurs

32.000 euro is een hoop geld. Andrew liet al snel aan Iris weten dat hij zelf dit geld wil gaan beheren, maar Iris is het daar niet mee eens. 'Andrew is een geweldige man, maar hij zit niet voor niets in deze situatie. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat het geld goed beheerd wordt. Dit bedrag is voor de verbetering van het leven van Andrew. Maar ik vind het geen goed plan als hij daar zelf de regie over heeft', vertelt Iris eerlijk.

Andrew ziet dit totaal anders. 'Ik wil niet dat ik elke boodschap of uitgave moet verantwoorden aan iemand anders. Ik wil het op mijn manier en anders niet, dan geef ik liever het geld terug aan alle donateurs', zegt Andrew.

Kessler Stichting

Iris betreurt deze situatie. 'Ik wilde iets goeds doen voor deze man. Hij vindt dat ik hem in de steek laat doordat ik het geld niet door hem wil laten beheren. Helaas hebben we nu geen contact meer en beticht hij mij van fraude. Dat is onzin. Ik heb contact gehad met de Kessler Stichting en we gaan er alles aan doen om Andrew een beter leven te geven door middel van deze donaties. De Kessler Stichting heeft hierin veel meer ervaring dan ik.'

De Kessler Stichting wil vanuit privacy overwegingen geen reactie geven over de zaak 'Andrew' maar liet wel het volgende weten:

'Wij zijn terughoudend om uitspraken te doen over cliënten die al dan niet bij ons verblijven. In het algemeen kunnen we natuurlijk wel een toelichting geven op donaties en schenkingen. Een stichting als de onze is blij met iedere donatie en schenking die ze krijgt. Maar dat zijn altijd algemene schenkingen, soms geoormerkt voor een bepaald doel, maar nooit voor een individuele cliënt. Een schenking aan een individu is heel iets anders en daar kleven heel veel haken en ogen aan. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het effect dat een schenking heeft op de uitkering van een cliënt.'

LEES OOK: Dakloze Andrew geeft hulp aan andere daklozen: 'Zij hebben het slechter dan ik'