'Taxicoureur' vlucht spookrijdend voor politie en ramt slagboom

Het verhaal begon in de nacht van donderdag op vrijdag op de A4 bij Rijswijk: de 26-jarige Hagenaar moest zich melden bij controlerende agenten vanwege een snelheidsovertreding van 53 kilometer per uur. Maar 'de taxicoureur', zoals de politie hem omschrijft, negeerde het stopteken en was niet van plan te stoppen. En zo werd het werd 'een opeenstapeling van verkeerde keuzes' van een 'roekeloze brokkenpiloot'.

De automobilist reed op de Laan van Delfvliet in Den Haag al spookrijdend de Victory Boogie Woogietunnel in. 'Stoppen ging niet gebeuren', zegt de politie. Aan de andere kant van de tunnel, bij de Binckhorstlaan, waren de slagbomen inmiddels naar beneden in de hoop dat de man zou stoppen. Maar tevergeefs: in volle vaart reed hij door, met een verbrijzelde voorruit en een afgebroken slagboom als gevolg.

Beeld vanuit de politieauto | Foto: Verkeerspolitie Den Haag

Dat was wel het moment dat agenten twee inzittenden konden aanhouden. Ze zijn allebei meegenomen naar het politiebureau. De bestuurder, die geen beroepschauffeur bleek, is zijn rijbewijs in ieder geval voorlopig kwijt. Want, zo zegt de verkeerspolitie: 'Ook wij waren verbaasd over dit levensgevaarlijke tafereel.' De andere inzittende is vrijgelaten en geen verdachte meer.