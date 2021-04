YouTuber Stan trekt miljoenen kijkers: 'Ik doe alles voor nog vettere shots'

'Deze hele ruimte is ingericht om nog vettere video's te kunnen maken. Ik doe aan calisthenics, dat lijkt een beetje op turnen', vertelt Stan. 'Daarom staat hier een calisthenics set-up. Met onder meer stangen op verschillende hoogtes en ringen. Eigenlijk is dit een set voor buiten, we hebben het speciaal ontworpen voor deze locatie. Ook de belichting in deze ruimte is aangepast. Alles voor nog vettere shots.'

De calisthenics set-up is speciaal ontworpen voor deze ruimte |Foto: Omroep West

Als best bekeken filmpje staat op nummer 1 de challenge van zijn broertje: met ruim dertien miljoen views. In de video zie je zijn broertje elk dag 200 push-ups doen, met na 30 dagen een verbluffend resultaat in spiermassa. 'Ik wil graag video's maken met een verhaal erin. Daarom is een challenge altijd leuk. Je volgt het proces, blijkbaar spreekt dit andere mensen ook aan', zegt Stan. Ook geeft hij veel tips over oefeningen, eten en gezond leven. 'Ook hebben we een filmpje gemaakt met Iceman Wim hof. Die video kreeg ruim 1 miljoen views.'

Familiebedrijf

Langzaamaan is het kanaal Browney een familiebedrijf geworden. 'Mijn zus is grafisch vormgever en mijn broertje helpt mee met de montage van de filmpjes. Eerst werden de meeste opnames gedaan in de achtertuin van mijn ouders, met deze nieuwe opnamestudio is dat verleden tijd', vertelt de YouTuber. 'Er is ook nog een tweede verdieping. Boven is alles zo ingericht dat we de filmpjes hier kunnen editen. Maar we kunnen hier ook een podcast opnemen of iets voor een greenscreen. Ik wilde het wel gelijk goed aanpakken.'