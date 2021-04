Ere wie ere toekomt: bandleden Golden Earring benoemd tot ereburgers van Den Haag

Sinds de oprichting van de band in 1961 heeft de Golden Earring grote successen geboekt in binnen- en buitenland. Daarmee hebben ze volgens burgemeester Jan van Zanen bijgedragen aan de bekendheid van Den Haag als muziekstad. 'Veel Hagenaars en Hagenezen bewaren warme en persoonlijke herinneringen aan de Golden Earring', zegt hij. 'Daarom klonk op 11 maart uit veel Haagse ramen het nummer Radar Love. Met de benoeming tot ereburger krijgen de bandleden de waardering die zij verdienen.'

Begin februari maakte de Golden Earring bekend dat de band na zestig jaar stopt. Reden is de ziekte van gitarist George Kooymans. Hij lijdt aan de spier- en zenuwziekte ALS en kan daarom niet meer optreden. Als eerbetoon aan de band werd op 11 maart om 17.15 uur in de hele wereld op de radio en bij mensen thuis de hit Radar Love gedraaid.

Mooie waardering

Vanwege de omstandigheden en in overleg met de bandleden is besloten dat Van Zanen de erepenning niet persoonlijk overhandigt. Maar de muzikanten hebben wel laten weten dat ze blij zijn met de onderscheiding. 'Het ereburgerschap is een mooie waardering voor de Golden Earring', zegt manager Rob Gerritsen namens de band. 'We zijn gestart in de kleine podia in Den Haag. Daarna hebben we vele andere nationale en internationale podia mogen betreden. Den Haag is altijd onze thuisbasis gebleven.' Eerder maakte de gemeente Den Haag bekend dat in het Zuiderpark een brug naar de Golden Earring vernoemd wordt.

Foto: Gemeente Den Haag

De Gouden Erepenning en het ereburgerschap is voor mensen die iets bijzonders gedaan hebben voor de stad en de Haagse bevolking. Het college van burgemeester en wethouders kan mensen voordragen voor deze prijs. Anderen die de eretitel kregen waren onder meer voormalig waarnemend burgemeester Johan Remkes, de oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Wim Deetman, darter Raymond van Barneveld, cabaretier Paul van Vliet, danser en meesterchoreograaf Jirí Kylián en oud-wethouder Adri Duivesteijn.

