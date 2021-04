Musical Aladdin vanaf september te zien in Circustheater

De Disney-musical Aladdin is vanaf half september in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien. Dat heeft producent Stage Entertainment vrijdag aangekondigd. De hoofdrolspelers worden op 7 mei bekendgemaakt.

De voorstelling wordt in het Circustheater de opvolger van musical Anastasia, die tot de uitbraak van de coronapandemie te zien was. Vanaf juni staat eerst nog een tijdje de nieuwe productie van The Sound of Music gepland voordat deze door het hele land gaat touren.

In eerste instantie zou Aladdin al in het najaar van 2020 te zien zijn, maar dit plan moest worden aangepast door de coronalockdown van de theaters. Aladdin is gebaseerd op de succesvolle Disney-animatie uit 1992 over een straatjongen die in het bezit komt van een toverlamp met een geest die hem drie wensen geeft.

Theater normaal gebruikt

Stage gaat ervan uit dat in het najaar het theater weer op gewone sterkte kan worden gebruikt, laat een woordvoerder weten. Dit houdt - onder voorbehoud - een normaal aantal bezoekers en voorstellingen in.