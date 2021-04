Man verleidt waterpolospeelster (15) met erotische appjes, OM eist cel en werkstraf

Het appcontact speelde tussen eind januari en eind februari 2018 en begon met vragen over dieetwensen. De verdachte ging als kok mee op waterpolokamp waar het latere slachtoffer ook met mee zou gaan. Zij was toen 15 en de man 36. De gesprekken kregen al snel een seksuele aard. Zo vroeg de verdachte om naaktfoto's en om een geluidsopname van het meisje terwijl ze aan het masturberen was. 'Neem het gekreun op en dan je orgasme', schreef hij.

Het slachtoffer voelde zich zo onder druk gezet dat ze niet durfde te weigeren. Ze verklaarde bij de politie: 'Toen ik had verteld dat ik geen nee kon zeggen, vroeg hij of ik naaktfoto's wilde sturen.' Ook vroeg de man of ze interesse had in een trio met hem en zijn vrouw. 'Dat is een stille wens van mij.' Dit alles terwijl hij wist dat ze nog minderjarig was.

Spijt

Inmiddels zag de verdachte in dat hij fout is geweest, zei hij in de rechtbank: 'Ik heb de gesprekken met dikke tranen in mijn ogen nagelezen.' De man beweerde dat hij nooit seks met het meisje heeft willen hebben. 'Het was tot het scherm en niet verder', verklaarde hij. 'Ik heb niet nagedacht wat er achter het scherm zat. Ik dacht er niet bij na.' Nadat de zaak aan het licht kwam, ging hij in behandeling.

Naast de strafzaak moest de man ook verschijnen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), die legde hem een schorsing op van drie jaar. Het resulteerde erin dat de oud-prof, trainer en scheidsrechter zich volledig terugtrok uit het waterpolo.

'Een roofdier'

'De verdachte heeft op ernstige manier misbruik gemaakt van het overwicht dat hij had', oordeelde de officier van justitie. Volgens haar was de verdachte wel degelijk uit op seks en zette hij haar onder druk. 'Hij haalde de vertrouwensband steeds strakker aan.' De man had zich volgens de officier moeten beseffen dat iedere 15-jarige kwetsbaar is op het gebied van seksualiteit.

De affaire heeft diepe sporen achtergelaten bij het slachtoffer. Zij kreeg last van paniekaanvallen en sliep slecht. Ook haar schoolprestaties gingen achteruit en ze moest in behandeling bij een psycholoog. Het meisje had haar vader naar de zitting gestuurd omdat ze de confrontatie met de verdachte niet aankon. Hij las namens haar een verklaring voor, daarin beschreef ze de verdachte als: 'Een roofdier dat loerde op de makkelijkste prooi in de kudde.'

Lagere straf

De advocaat van de man vroeg de rechtbank om een lagere straf dan de eis van justitie. 'Vandaag zit hier een andere man dan drie jaar geleden. Dat zouden we mee moeten wegen in een eventuele straf', zei ze. 'Hij is niet dat roofdier, dat gaat een stap te ver.' Ze wees erop dat de Hagenaar geen strafblad had en dat hij ook gestraft was door de schorsing van drie jaar.

Volgens de advocaat zou een dag cel en een forse voorwaardelijke straf als een betere oplossing zijn. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

