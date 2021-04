Ziekenhuizen bereiden zich voor op code zwart: 'Het wordt heel spannend'

Ziekenhuizen maken zich op voor code zwart. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is de situatie zo nijpend dat er volgende week de gevreesde code zwart gegeven moet worden. Ook in de regio maken de ziekenhuizen zich zorgen: 'We hebben pieken dat er echt geen plek meer is in een ziekenhuis', vertelt een woordvoerder van het ROAZ.

Code zwart houdt in dat het in de ziekenhuizen zo vol is dat niet iedereen meer geholpen kan worden. Een triagecommissie moet dan volgens een protocol bepalen wie er nog geholpen kan worden en wie niet. Gommers zegt in de podcast Virusfeiten dat de ziekenhuizen in Nederland hier rekening mee houden. 'Collega's geven aan echt op code zwart af te stevenen. Wij verwachten hier volgende week al mee te maken te hebben als het aantal opnames zo doorgaat.'

Een longarts van het Reiner de Graaf Gasthuis in Delft trok dinsdag al aan de bel. Hij liet op Twitter weten dat het ziekenhuis helemaal vol lag. 'De ic, de covidafdeling en alle gewone afdelingen. Gewoon nul plek', zo schreef hij. 'Dit heb ik, sinds ik er werk, nog nooit meegemaakt. Dus vriendelijk verzoek voor Delft/Westland eo: krijg geen acute aandoening vannacht. Of hopen dat de ambulance bereid is je buiten de regio te vervoeren! Want in de regio is er namelijk nauwelijks opnamecapaciteit.'

Redelijk stabiel

Het regionaal overlegorgaan tussen de ziekenhuizen (ROAZ) herkent het beeld van de Delftse longarts. 'De situatie op de ic's is op dit moment redelijk stabiel, maar er zijn in sommige ziekenhuizen wel pieken waarbij ziekenhuizen helemaal vol liggen', vertelt de woordvoerder. In dat soort gevallen zijn de ziekenhuizen aangewezen op collega's in en buiten de regio.

Of de gevreesde code zwart er de komende dagen komt, dat durft het ROAZ niet te voorspellen. 'Het wordt de komende dagen heel spannend. We zien het aantal opnames in de klinieken van mensen corona nog steeds licht stijgen. Die zorgen meestal een week later voor een stijging op de intensive care', legt de woordvoerder uit.

Voorbereid op alle scenario's

De waarschuwing van Gommers komt aan de vooravond van de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen. Onder meer de terrassen mogen woensdag weer open en de avondklok wordt afgeschaft. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM is het plateau aan nieuwe besmettingen bereikt. Bij het HMC houden ze echter met alles rekening. 'Het blijft moeilijk te voorspellen hoe hoog de piek gaat worden. We monitoren daarom dagelijks in goed overleg met de regio hoe het ervoor staat en zijn voorbereid op alle mogelijke scenario’s', vertelt een woordvoerder.

