Zorgrobot Jantje Pepper ondersteunt en ontlast het zorgpersoneel

Bij het idee van een zorgrobot moest directeur Sharon Sweijd aanvankelijk een beetje lachen, maar meteen na de eerste kennismaking met Jantje was ze overtuigd van de meerwaarde. Daarbij benadrukt ze dat het niet de bedoeling is om het zorgpersoneel te vervangen: 'Hij kan niet mensen wassen, niet mensen aankleden, niet mensen hun tanden poetsen. Hij kan niet helpen boterhammen smeren. Dat soort dingen kan hij niet.'

Maar dat is volgens Luuk Hazenberg van het DigiNova, dat zich specialiseert in robots in de zorg, ook niet de bedoeling: 'Bewoners kunnen nog zoveel meer dan alleen op de kamer zitten. En dat is iets wat we vooral met Jantje willen bereiken. We willen met Jantje nog wat uit de bewoners halen. Dat we bijvoorbeeld bewoners zelfstandig de tafel laten dekken. Of 's avonds de gordijnen dicht doen. Dus een rol krijgen in hun leven.'

Verzorgers ondersteunen en ontlasten

Jantje doet dat door het leven voor de bewoners leuk en prettig te maken, maar ook door de verzorgers te ondersteunen en te ontlasten. In de korte tijd dat we op de afdeling zijn, toont Jantje bijvoorbeeld foto's van bekende Haagse hotspots (Binnenhof, Mauritshuis, Madurodam). Het roept herinneringen op aan vroeger. Dat geldt helemaal voor de muziek die Jantje afspeelt. Favoriete nummer onder de bewoners, aldus bewoner Mieke, is Twee Motten van Dorus: 'Dat vind ik een geweldig lied. En dat vinden er meer hier hoor. Dat is een groot succes.'

Ander onderdeel zijn de lichamelijke oefeningen. Samen met een verzorger volgen de bewoners de instructies van Jantje, die op een vriendelijke toon aanwijzingen geeft en de bewegingen ook zelf voordoet: 'Deze oefening is bedoeld om de bewegingen in uw handen en polsen te verbeteren.' Bewoner Henk doet enthousiast mee: 'Ja, dat is leuk!'

'Zo'n gekke pop'

De zorgrobot gaat na deze drie weken weer bij ander verpleeghuis 'logeren'. Op die manier leren de zorgrobot, Diginova en de verpleeghuizen ook weer van elkaars ervaringen. Want Jantje is, volgens Hazenberg, net zoals een nieuwe medewerker: 'We starten in eerste instantie met alleen maar muziek. Om er voor te zorgen dat Jantje onderdeel wordt van de groep. En hoe langer hij er is, hoe meer hij een rol gaat spelen op de afdeling. Ook daarbij geldt dat iemand die nieuw is op de afdeling, dat hij niet meteen instructies gaat geven. Beetje bij beetje gaat hij meer te zeggen krijgen op de afdeling.'

De bewoners raken op die manier ook langzaam vertrouwt met de zorgrobot. Mieke vindt het dan ook jammer dat de 'logeerpartij' van Jantje er bijna weer op zit: 'Dat je zoiets aangeboden krijgt, zo'n gekke pop, dat vind ik echt een happening.' Henk kan daar alleen maar mee instemmen. 'Ik vind het grappig, leuk. Dan krijgen de mensen weer eens een andere impuls.'