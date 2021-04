Blanche (11) net als andere kinderen niet welkom op school naar keuze: 'Ik ben heel verdrietig'

In Den Haag zijn er zo'n zevenduizend kinderen die van groep acht naar het voortgezet onderwijs gaan. Kinderen melden zich aan door een lijst in te vullen met vijf scholen waar ze graag naar toe willen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan wordt er geloot. Elk kind krijgt dan willekeurig een nummer toegekend door een notaris die vervolgens loot.

'Het is ongelofelijk', zegt moeder Ginette. 'De juf zei ook: dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar liefst 55 van de 58 kinderen hebben hun eerste keuze gekregen, twee kinderen hun tweede keus en Blanche heeft geen een school toegewezen gekregen. Ik ben heel erg gefrustreerd, verdrietig en wanhopig. Ik weet nu gewoon niet wat ik moet doen.' De 11-jarige is vorige week na de uitslag ook niet naar school gegaan. 'Ik had geen zin om allemaal blije kinderen te zien en die dan zeggen: ik heb de eerste keuze gekregen en jij? Ik had geen zin om steeds te vertellen dat ik op geen school terecht kan. Daar was ik te verdrietig voor.'

'Als je niet naar alle vijf de scholen kan, waar je wel heen wil, dan is dat heel vervelend. Dat snappen wij heel goed', zegt Ewald van Vliet, woordvoerder namens BOVO Haaglanden, de organisatie die de de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs begeleid. 'De meeste komen op de school terecht die op het lijstje stond, maar in een paar gevallen lukt dat niet.' Maar, alle kinderen komen op een school terecht, verzekert Van Vliet. 'Er zijn zestig middelbare scholen in Den Haag.'

Hopen dat er plekje vrij komt

Volgens Van Vliet moeten de kinderen die zijn uitgeloot 'goede hoop' houden. 'Er zijn nog andere voortgezet onderwijs-scholen in Den Haag waar je terecht kan.' Ook zegt de woordvoerder van BOVO Haaglanden dat de kinderen ook altijd later nog een poging kunnen wagen op een van de scholen waar ze graag heen hadden gewild. 'Goede kans dat er dan ergens nog wel een plekje vrij valt.'

Ginette Tellier | Foto: Omroep West

Blanche en haar moeder hebben deze week een lijst ingevuld van de scholen die nog beschikbaar zijn. 'Dat zijn niet de scholen waar Blanche naartoe wil. Eentje vond ze nog wel leuk, maar daar zijn nog maar vier plekken beschikbaar. Ook daar is weer een loting.'