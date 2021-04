Zorgen bij sportverenigingen blijven door corona: 'Dit is voor ons geen doen'

Bestuursleden zien het door de huidige situatie somber in. 'Het gaat matig met de club', geeft Cock Diemel, voorzitter van badmintonvereniging Velo uit Wateringen toe. 'De binnensporten zijn nog steeds dicht. En sporten als handbal, volleybal of basketbal die kunnen nog wel naar buiten, maar met badminton gaat dat gewoon echt niet. We doen dan buiten wel kracht- en conditietrainingen. Maar dat spreekt alleen de selectiespelers van de jeugd en senioren aan. De recreanten zitten hier echt niet op te wachten.'

De Gier herkent het beeld van de Wateringse club. 'Basketbal is een sport die we alleen binnen spelen. We zijn dan ook zwaar getroffen', legt de voorzitter uit. 'Gelukkig ligt er achter onze sporthal een veldje van de Krajicek Foundation. Op verzoek van onze ouders en leden hebben we in februari besloten om naar buiten te gaan. Daar trainen we nu twee keer per week, zodat we toch nog een beetje kunnen basketballen.' Het straatbasketbal is volgens De Gier een groot succes. 'Het zijn nieuwe mogelijkheden waar we zeker mee doorgaan. Het is een ideale sport voor de zomermaanden. Dus het levert ook wat op.'

Allerlei restricties

Velo hoopt dan ook dat binnensporten snel weer mogelijk wordt. Volgens het openingsplan van de regering zou dit de volgende stap moeten worden. 'Officieel weten wij nog van niets', vertelt Diemel. 'Maar ik verwacht dat er in het begin in de hal wel weer allerlei restricties zullen komen. We zijn vorig jaar ook geëindigd dat we alleen maar singlewedstrijden mochten spelen. Toen merkten we al dat dit voor recreanten niet interessant was. Zij willen dubbelen omdat dit minder zwaar voor ze is.'

Ook De Gier pleit voor een snelle opening van de sporthallen. 'We hebben perspectief nodig, want dit is geen doen. We weten niet waar we aan toe zijn. Ik heb geprobeerd om te kijken wanneer we weer mogen sporten, maar heel duidelijk is het allemaal nog niet. We hopen dat we we eind mei of begin juni weer de zaal in mogen. Dat is hopelijk goed voor de motivatie van de spelers, want nu is er geen prikkel om naar toe te werken.'

Een wachtlijst

Maar voor de rest is het voor The Jumpers vooral behelpen. 'We hebben veel minder ruimte dan we gewend zijn. We mogen alleen in viertallen sporten, dus op een veld met drie baskets kunnen we maar 24 leden tegelijk kwijt. En ook buiten lopen we tegen de beperkingen aan. Hierdoor moeten we met een wachtlijst werken, omdat we niet iedereen tegelijk kunnen laten sporten. Dit hopen we voor volgend seizoen geregeld te hebben, maar voor nu is het behelpen.'

De jeugd van GKV traint buiten door | Foto: GKV

Ook de buitensporten hebben door de coronamaatregelen hun problemen. Zo hebben de korfbal- en de hockeybond deze week bekendgemaakt dat het seizoen niet afgemaakt gaat worden. Dat betekent dat de sporters in september pas weer in competitieverband uit zullen komen. 'We hopen wel dat er in juni of juli mogelijkheden komen om in de buurt wat wedstrijden te spelen', vertelt Ralph von Franquemont, voorzitter van de Haagse korfbalvereniging GKV. 'Want iedereen is er wel aan toe om weer buiten de eigen kring te mogen sporten en niet meer alleen te trainen. Nu is er niet echt een vooruitzicht.'

Binding met vereniging

Clubs proberen daarom op hun eigen manier hun leden aan zich te binden. Voetbalvereniging Alphia uit Alphen aan den Rijn heeft bijvoorbeeld al diverse evenementen georganiseerd. 'We hebben al de voorronde van het NK Shootout op ons veld georganiseerd. Dit is een toernooi van oud-Ajacied Cedric van der Gun en de winnaars in hun categorie mogen in de zomer naar het NK' vertelt jeugdvoorzitter Michael Hofhuis. 'Maar ook op andere manieren proberen we onze leden te binden. Zo spelen we veel onderlinge partijen en hebben we voor de kinderen al een keer springkussens gehuurd. Dat wordt enorm gewaardeerd. Alleen de groep ouder dan 27 is lastig te bereiken. Zij mogen alleen in viertallen en op afstand trainen en je merkt dat ze hier nauwelijks gebruik van maken.'

Ondanks de restricties is de opkomst bij GKV nog steeds goed, vertelt de Haagse voorzitter. 'Ook in de groep die ouder is dan 27 en nog niet voluit mag trainen is de opkomst nog wel goed. Mensen zijn toch gemotiveerd om elkaar te blijven ontmoeten en te komen trainen. Daar zijn we blij mee, want dat zorgt er ook voor dat mensen de binding met de vereniging houden.'

Vroeger ging ik buiten met vriendjes voetballen, nu kruipen ze thuis achter de pc - Michael Hofhuis

Alphia is deze week begonnen met een grote campagne om nieuwe leden te werven. Foto's van jeugdleden staan in folders en zelfs op billboards in de stad. 'Maar we willen niet alleen leden werven', benadrukt Hofhuis. 'We willen de jeugd ook in beweging brengen. Niet alleen in coronatijd, maar ook daarna. Want toen ik vroeger uit school kwam ging ik buiten met mijn vriendjes voetballen. Nu kruipen ze thuis achter de pc.'

De actie is pas net begonnen, maar de reacties zijn al positief. 'Mensen kregen gisteren de folder in de bus, en de eerste reacties komen nu al binnen', vertelt Hofhuis. 'Dus we hebben ze uitgenodigd voor een proeftraining en verwachten ze binnenkort op de club.'

Voorbereiden op nieuwe seizoen

Een aanwas van nieuwe leden zou Alphia goed uitkomen in deze onzekere tijd. 'Het aantal opzeggingen valt nog mee', vertelt Hofhuis. 'Maar mensen kunnen nog tot 31 mei opzeggen. Dus we weten nog niet helemaal zeker waar we aan toe zijn. Maar het wordt spannender dan ooit. We hopen dan ook dat we nog voor het einde van het jaar wedstrijden aan kunnen bieden. Op die manier hebben ze weer perspectief.'

De grootste angst van Alphia is dat leden uit voorzorg hun lidmaatschap opzeggen omdat ze voorlopig niet kunnen voetballen. 'Wij moeten ook teams opgeven en ons voorbereiden op het nieuwe seizoen', legt de jeugdvoorzitter uit. 'We moeten dus wel weten waar we aan toe zijn, want we kunnen niet in september nog allerlei teams toevoegen.'

Aanwas staat stil

Bij GKV valt het aantal afmeldingen tot nu toe nog mee, vertelt Von Franquemont. Het gaat goed wat dat betreft. We hebben wel een aantal afmeldingen, maar het is niet schokkend of meer dan in andere jaren', vertelt de voorzitter van de Haagse korfbalvereniging. 'Je hebt altijd wat mensen die afhaken omdat ze bijvoorbeeld ergens anders gaan studeren. Maar het is niet erger dan in andere jaren.'

Diemel maakt zich wel zorgen om de toekomst van Velo. 'Badminton is een sport die normaal al krimpt, dus we vrezen wel voor komend seizoen. Want ook al blijft het aantal opzeggingen beperkt tot het normale aantal van ongeveer 10 procent, we kunnen op dit moment helemaal niets doen om nieuwe leden te werven. De aanwas staat dus al die tijd stil.'

Leden toch iets bieden

Velo kijkt naar de mogelijkheden om de leden te compenseren voor de gemiste sportmogelijkheden, maar Diemel geeft toe dat het moeilijk is. 'Wij hebben onze hal in eigendom, waardoor de rente gewoon doorloopt. Hierdoor zijn we de contributie-inkomsten direct kwijt en kunnen we onze leden geen geld teruggeven. We hopen nu in de zomermaanden de hal open te kunnen houden, zodat we onze leden toch iets kunnen bieden.'

