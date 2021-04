In de week van de bestuurlijke waarheid is winst op sportief gebied een must voor ADO

In de week waarin veel gesproken en gezegd wordt over ADO Den Haag, is het nog geen één keer over de corebusiness van de club gegaan: voetbal. En dat doet de Haagse club nog altijd. Zondag is Fortuna Sittard om 14.30 uur de tegenstander. Een wedstrijd die in de schaduw van de bestuurlijke crisis wordt gespeeld, maar wel gewonnen moet worden. 'Wij hebben geen invloed op die zaken. Al onze energie moet in de wedstrijd tegen Fortuna zitten', reageert trainer Ruud Brood op de persconferentie.

'Of het kort geding leefde in de groep? Er wordt intern goed gecommuniceerd. We wisten dat de zaak op de rol stond, maar we weten ook dat de club er alles aan doet om tot de juiste oplossingen te komen. Als je goed communiceert, ontstaat er ook rust. Wij hebben geen invloed op die zaken. Al onze energie moet in de wedstrijd tegen Fortuna zitten', zegt Brood.

Sportief gaat het ook niet goed en moet er deze week gewonnen worden. ADO Den Haag staat momenteel achttiende en heeft zes punten minder dan VVV-Venlo, dat op plek zestien staat. Die plek geeft recht op nacompetitie. Indien ADO verliest en de ploeg uit Venlo wint zaterdagavond bij Sparta Rotterdam, dan is het gat negen punten met nog vier wedstrijden. Het is een haast onmogelijke opgave om dat nog recht te trekken.

'Wij moeten Fortuna verslaan, maar in aanloop daarnaartoe kunnen de resultaten van de concurrenten wel een positieve rol spelen. Dan wordt de afstand naar de bovenste plekken kleiner', vertelt Brood, die beaamt dat de gunstige uitslagen van de concurrentie drie weken geleden eerder averechts werkten. 'Dat kwam ook door FC Utrecht, dat was een maatje te groot. We speelden toen als team ook slecht.'

'Het moet gebeuren nu. De druk is er, maar als ik op het veld sta dan voelt het voor mij als een wedstrijd zoals alle andere wedstrijden. Ik heb deze week met wat jongens gesproken en gezegd dat wij naar onszelf moeten kijken. Deze wedstrijd is een uitgelezen kans, Fortuna is veilig en wij moeten alles geven om de drie punten hier te houden', zegt Nasser El Khayati.

El Khayati: 'Het zal niet makkelijk worden, maar het is zeker niet onmogelijk. Een overwinning kan heel veel doen en veranderen. Wij moeten er gewoon voor gaan', zegt de man die exact vier jaar geleden ADO veilig schoot tegen Sparta. 'Ik sta op het veld om te doen waar ik goed in ben en hopelijk lukt dat zondag weer.'

In de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse (0-0) kwam ADO goed voor de dag en pakte het een punt tegen de nummer vier van Nederland. 'Ik merk dat de spelers zien en voelen dat, als je net dat stapje meer geeft, zoals tegen Vitesse, dat resulteert in een resultaat. Dat neem je mee naar Fortuna.'

Pinas geschorst

'Ik vind dat het team dat in Arnhem startte, nu weer verdient om te starten, maar het wil niet zeggen dat het zo is', klinkt Brood cryptisch. Hij kan in ieder geval niet over de geschorste Shaquille Pinas beschikken. 'Die ploeg heeft behoorlijk gespeeld en gevochten, maar ik krijg ook spelers terug. Daarnaast kijk je waar je Fortuna het meest pijn kan doen. Je ziet het zondag wel.'

Tegen Vitesse speelde Gianni Zuiverloon een sterke wedstrijd. De routinier keerde na weken afwezigheid terug in de ploeg van Brood, maar zat na zeventig minuten conditioneel aardig stuk. 'Als hij tegen Fortuna weer roept om een wissel, ik ben Oost-Indisch doof en met supporters op de tribune hoor ik het niet, haha.'

Vermoedelijke opstelling

Tegen Fortuna zal Boy Kemper de positie van Shaquille Pinas overnemen. Daardoor staat Juan Famillia Castillo als linksback. De verwachting is dat het middenveld intact blijft en dat Bobby Adekanye de plek van Vicente Besuijen inneemt.