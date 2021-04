Maartje en Stephan wonen nieuw, maar niet duurzaam: 'Zonnepanelen aan verkeerde kant gemonteerd'

Op minimaal dertig huizen in nieuwbouwwijk Offem-Zuid in Noordwijk zitten de zonnepanelen aan de 'verkeerde kant' gemonteerd. Daardoor leveren de panelen veel minder energie op dan vooraf gedacht. De tien panelen op het dak van huiseigenaren Maartje Beekman en Stephan Damen leveren slechts stroom voor 2,5.

'Onze tien panelen leveren op dit moment voor 2,5 paneel. Ze hadden makkelijk op het zuidoosten kunnen liggen, maar het merendeel ligt op het zuidwesten’, vertelt Maartje, die sinds 2019 in de wijk woont.

Omdat de gemeente bepaalde eisen stelde aan het ontwikkelingsplan, zijn de panelen op een deel van de wijk aan de verkeerde kant gemonteerd. Ze stelden namelijk dat ze van buiten de wijk niet zichtbaar mochten zijn. 'Uitgangspunt bij het ontwerp van de wijk was dat het een samenhang moest hebben met de dorpskern. Hierin is een masterplan opgenomen dat hier invulling aan heeft gegeven. Achteraf blijkt dat de oriëntatie van een deel van de woningen voor wat betreft de zonnepanelen niet optimaal is', schrijft de gemeente in een verklaring.

Raadsel

Het huis van Maartje en Stephan is niet vanaf de weg te zien en daarmee ook hun panelen niet. De reden dat bij ons de panelen op het noordwesten liggen is een raadsel’, zegt Stephan. Omdat ze met de ontwikkelaar niet verder komen, die geeft aan dat ze aan de wettelijke norm hebben voldaan, hebben ze een brief aan de gemeente geschreven. Ze uiten hiermee hun verbazing over het gegeven dat je zonnepanelen niet in de zon legt. Ook spreken ze hun hoop uit dat het gedeelte van de wijk dat nog gebouwd moet worden wel logisch nagedacht wordt over hoe de panelen geplaatst gaan worden.

GroenLinks raadslid Cynthia Maan heeft vragen hierover gesteld aan het college van de gemeente Noordwijk. 'Het is in elk geval opvallend dat er bij een nieuwbouwwijk zo veel van de potentiële energieopbrengst onbenut blijft. Daar waar de zon komt, liggen nu geen panelen. Terwijl in de discussie over de energietransitie zonne-energie op daken juist gezien wordt als optie met relatief weinig weerstand (veel maatschappelijk draagvlak). Dan moet je deze mogelijkheden dus juist volop benutten!', zegt raadslid Maan.

Reactie gemeente

In een reactie aan de bewoners schrijft de gemeente het te waarderen dat ze meedenken over de duurzaamheidsambitie. Ze geven hierbij aan dat er voor de wijk in 2016 een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. Achteraf blijkt dat de oriëntatie van een deel van de woningen voor wat betreft de zonnepanelen daardoor niet optimaal is.

