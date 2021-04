Leerlingen in Zoetermeer maken lipdub video van Koningslied

Het thema van het Koningslied is 'zij aan zij' en sluit aan op het thema van de Koningsspelen dit jaar: 'ik+jij=wij'. Een thema voor een moeilijk jaar waar we samen iets moois van moeten maken, aldus de landelijke organisator van de Koningsspelen. Op De Entree hebben ze er dus ook een lipdub video bij gemaakt. Dat is een videoclip, bestaande uit één enkele opname, waarin je met een groep mensen een nummer uitbeeldt.

Juffrouw Mariska van Dijk van basisschool De Entree merkt dat alle coronabeperkingen lastig zijn voor jonge kinderen. 'Ik merk dat er meer eenzaamheid is onder de kinderen. Als ze nu jarig zijn bijvoorbeeld: eerst kwamen er allemaal vriendjes en vriendinnetjes en nu mogen ze er maar een paar uitnodigen. Dan merk je: ze hebben behoefte aan meer contact.'

Ook Fay Eishaak uit groep 7 heeft het afgelopen jaar haar vriendinnen gemist. 'Af en toe spraken we wel af, maar dat is wel minder geworden', zegt Fay. 'Het is saai af en toe.' Op de vraag of ze een stukje van het Koningslied wil laten horen, zingt ze: 'ik+jij, dat zijn wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij met elkaar.'

'Pittiger dan ik dacht'

'Dit thema is hartstikke relevant', zegt juf Mariska. 'Samen blijft belangrijk. Op school hebben we door de coronabeperkingen allemaal een eigen speelplek waar we mogen spelen, gelukkig wel met de eigen groep, maar de kinderen missen het contact met anderen.;

'Dit Koningslied zorgt ervoor dat kinderen een goede energie krijgen. Ze lachen, ze bewegen en zijn samen met elkaar.' Overigens vindt de juf zelf de dans best wel pittig. 'Ik heb zelf jaren dansles gegeven dus ik dacht: dat gaat mij wel goed af maar het was eigenlijk toch wel pittiger dan ik dacht'.