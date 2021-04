Verkeershinder op N207 vanwege werk aan Zegerbrug

Het verkeer moet zaterdag rekening houden met hinder op de N207 bij Alphen aan den Rijn. Vanwege noodzakelijke werkzaamheden aan de Zegerbrug is het weg- en scheepvaartverkeer stilgelegd. 'Het brugdek "kleppert" en daardoor is er kans op grotere schades aan het mechaniek van de brug', zegt de gemeente Alphen.

'We stellen de brug af, zodat deze weer goed aansluit op de weg', legt de provincie Zuid-Holland uit. 'Dat is nu niet zo en daardoor is in de omgeving vaak een bonkend geluid te horen als snel of zwaar verkeer over de brug rijdt. Hiermee verminderen we het geluid voor de omgeving.'

De Zegerbaan, onderdeel van de N207, is sinds zaterdagochtend vroeg dicht. Weggebruikers worden onder meer over de N11, door Alphen aan den Rijn of via Ter Aar omgeleid. Als alles volgens plan verloopt, wordt de weg zaterdag om 18.00 uur weer vrijgegeven en kan ook de scheepvaart het Aarkanaal weer gebruiken.