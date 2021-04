Wachttijden voor sociale huurwoning het langst in Duin- en Bollenstreek

De NOS verzamelde voor het onderzoek van 212 gemeenten, bijna 60 procent van alle gemeenten, de inschrijfduur voor een sociale huurwoning. In de rest van de gemeenten gaven corporaties onvoldoende cijfers voor een representatief beeld. Van de gemeenten die cijfers aanleverden zijn er negentig waar je langer dan zeven jaar moet wachten. In onze regio zijn dat Lisse, Leiderdorp, Teylingen, Oegstgeest en Noordwijk.

Lisse is weliswaar de koploper, maar daar moet bij worden aangetekend dat de NOS niet alleen naar de inschrijftijd heeft gekeken, maar ook naar de actieve zoektijd. Veel mensen schrijven zich uit voorzorg al in voor een woning terwijl ze die nog niet meteen nodig hebben. Vervolgens gaan die actief zoeken op het moment dat het echt nodig is. Die actieve zoektocht is in Lisse een jaar en tien maanden en daarmee ongeveer een half jaar korter dan in de andere vier gemeenten. Daar ligt de tijd dat je actief op zoek bent rond twee en een half jaar.

Lang zoeken in Zoetermeer

In Leidschendam-Voorburg vindt men het snelst een woning. De inschrijfduur is daar vier jaar en zeven maanden.

In het overzicht van de NOS scoren de provincies Noord-Holland en Utrecht het slechtst als het gaat om inschrijftijden voor een huurwoning. In onze regio valt vooral op dat de wachttijden in de Duin- en Bollenstreek het langst zijn. De grote steden doen het relatief goed, maar daar is de actieve zoektijd over het algemeen weer wat langer. Ook daar valt Zoetermeer in negatieve zin op: daar ben je ruim drie en een half jaar actief aan het zoeken naar een woning.

Bevolking groeide harde dan aantal woningen

Een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is dat er de afgelopen jaren in Nederland maar weinig corporatiewoningen bij zijn gekomen, terwijl de bevolking flink groeide. Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal corporatiewoningen maar met 1 procent, terwijl het bevolkingsaantal met 3 procent toenam.

'Er zijn natuurlijk gewoon te weinig woningen beschikbaar', zegt Martin van Rijn, voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes tegen de NOS. 'Dat komt ook doordat corporaties een tijdlang niet voor de middenhuur mochten bouwen. De gedachte was dat de markt dat op zou lossen. Dat is niet gebeurd. Verder heerste na de bouw van veel vinexwoningen het gevoel dat we 'wel klaar' waren. Terwijl de vraag naar woningen nog wel toenam: door jongeren, arbeidsmigranten, ouderen en statushouders. Ook kunnen corporaties nu minder investeren in nieuwbouw door de verhuurdersheffing.'

Signalen hoopgevend

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de afgelopen jaren maatregelen te hebben genomen om de financiën van corporaties te verbeteren, zoals een verlaging van de verhuurdersheffing. Dat moet leiden tot meer nieuwbouw. 'De eerste signalen over de effecten van dit beleid zijn hoopgevend', aldus het ministerie.

