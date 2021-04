Gevangenis in Alphen bestaat 25 jaar: 'Ik zie een toekomst met veel interessante ontwikkelingen'

'Dit jubileum is een mooi moment om stil te staan bij de turbulente geschiedenis van PI Alphen aan den Rijn', zegt gevangenisdirecteur Cees Niessen. 'Wat in al die jaren niet is veranderd, is dat wij als organisatie blijven zoeken naar de balans tussen veiligheid, doelmatigheid en een menswaardige en zinvolle detentie. Voor PI Alphen zie ik een mooie toekomst met veel interessante ontwikkelingen. Ik ben trots hier deel van uit te maken.'

De bouw van 'De Geniepoort' in 1995 | Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Na de bouw van 'De Geniepoort' in de jaren 90 werd er in 2006 een detentiecentrum gebouwd om vreemdelingen onder te brengen. Dat pand, aan de Eikenlaan, kwam pal naast het andere gebouw te staan. Sinds 2015 horen beide inrichtingen bij de PI Alphen. In dat jaar zijn er nog wel tijdelijk vluchtelingen opgevangen in het voormalige detentiecentrum.

In de Alphense PI werken ruim 800 mensen. Verspreid over de twee gebouwen zijn er afdelingen voor arrestanten, mensen die extra zorg nodig hebben, veelplegers en gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten om weer succesvol terug te keren in de maatschappij.

