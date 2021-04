Taxibedrijf na dollemansrit: 'Zeker geen chauffeur van ons'

De 26-jarige Hagenaar die in de taxi reed, sloeg op de vlucht toen agenten van de verkeerspolitie hem aan de kant wilden zetten bij Rijswijk. Hij kreeg een stopteken vanwege een snelheidsovertreding van 53 kilometer per uur, maar de 'taxicoureur' gaf juist gas en ging ervandoor.

Na een dollemansrit, onder meer al spookrijdend door de Victory Boogie Woogietunnel van de Rotterdamsebaan, ramde de 'roekeloze brokkenpiloot' met de taxi een slagboom. Daarna konden agenten hem arresteren. Een andere inzittende moest ook met de politie mee, maar die werd al snel weer vrijgelaten.

Getuigen gezocht

Het taxibedrijf laat weten: 'Dit was zeker geen chauffeur van ons..' Daarom is er ook aangifte gedaan. De gehavende taxi staat nog steeds bij de politie voor onderzoek. De aangehouden Hagenaar zal het voorlopig zonder rijbewijs moeten doen.

Beeld vanuit de politieauto | Foto: Verkeerspolitie Den Haag

De verkeerspolitie is nog op zoek naar getuigen die rond 1.00 uur in de Victory Boogie Woogietunnel reden. 'Reed jij hier rond dit tijdstip vanuit Den Haag richting Rotterdam of ken je iemand die daar op dat moment reed? Dan komen we graag met je in contact.'

Joyriding en diefstal lijken veel op elkaar, maar tóch is er een verschil. Bij joyriding neemt de verdachte een voertuig zonder toestemming tijdelijk mee, met de intentie om het na gebruik weer terug te brengen. In het geval van diefstal is het de bedoeling dat het voertuig niet meer wordt teruggebracht, bijvoorbeeld om het door te verkopen. Op beide delicten staan forse straffen.

LEES OOK: 'Taxicoureur' vlucht spookrijdend voor politie en ramt slagboom