Druk, maar beheersbaar in de Bollenstreek: 'Vooral veel fietsers en wandelaars'

Vooraf waarschuwde de burgemeester van Hillegom om vooral op de fiets te komen en voldoende afstand te houden. 'Het was druk, maar het ging allemaal wel,' zegt Van Erk. 'De mensen hielden zich aan de afstand.' Vorig jaar werden de toegangswegen naar de bollenvelden nog afgesloten vanwege de coronamaatregelen. 'Als mensen zich aan de regels houden, kan iedereen van de bloemen genieten en we gunnen de kwekers nog wat handel aan de deur.'

Op de Frederikslaan in Hillegom staan hekken langs de velden, maar daar loopt iedereen om heen. 'Er staat een hek, maar daar houdt niemand zich aan. Je mag al niks meer in deze tijd,' zegt een man uit Katwijk die een oranje tulpenveld fotografeert. 'Dit is zo typisch Hollands en mijn buitenlandse medestudenten wilden heel graag een keer de bollenvelden zien. We blijven wel netjes aan de rand hoor,' zegt een student uit Alphen aan den Rijn.

Toch de velden in

De burgemeester zag ook hier en daar mensen de velden in gaan. 'Dat krijg je ze niet aan het verstand gepeuterd,' zucht Van Erk. 'Je ziet de gebruikelijke taferelen, mensen lopen toch tussen de bloemen ook al staan er overal borden.' Kweker Simon Ruigrok is er gelaten onder. 'Je houdt het niet tegen. In dit veld valt het gelukkig nog mee. Sommige mensen komen het ook netjes vragen of ze even een foto mogen maken van dichtbij.'

Veel toeristen fotograferen de bloeiende tulpen I Foto: Omroep West

'Het is minder druk dan andere jaren. Ik zie wel verschil. Het zal wel door corona komen,' vertelt een buurtbewoner. 'Normaal staan hier files auto's en bussen, die heb ik nu nog niet gezien. Maar misschien volgende week, je weet het niet.' Ook burgemeester Van Erk vond de drukte beheersbaar. 'Misschien omdat de Keukenhof dicht is. Mensen gaan een paar uur naar het park en gaan daarna het gebied in. Die massale toestroom heb je nu niet.'

