Oudste tennishal van Nederland in verval: 'Dwangsom van gemeente als het niet wordt opgeknapt'

Twee tennisbanen in de Haage buurt Marlot hebben een overkapping die al in 1927 werd aangelegd. Daarmee heeft Den Haag de oudste overkapte tennishal van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Alleen is de hal nu in verval en trekt het Cuypersgenootschap aan de bel. Ze hebben de gemeente Den Haag verzocht om het gebouw op te knappen en die gaf er gehoor aan.

'Een uniek bouwwerk noemt', Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap de hal. 'Het is een Rijksmonument. Het gebouw is neergezet tussen twee wereldoorlogen en is afgeleid van de bouwstijlen van de Amerikaan Frank Lloyd Wright en Hendrik Berlage. De architect is Co Brandes. Hij heeft in Den Haag en Wassenaar veel landhuizen gebouwd in de Nieuwe Haagse School-stijl. De tennishal ligt op een landgoed pal naast het oude landhuis.'

Het Cuypersgenootschap is een Nederlandse vereniging die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed.

Het gebouw is nog steeds in gebruik als tennishal. Wekelijks worden er potjes gespeeld. 'Het groot onderhoud is echter achterwegen gebleven', vertelt Dubbelaar in Radio West Sport. 'De afwatering is bijvoorbeeld slecht, wat zorgt voor vochtplekken. Ook zitten de dakpannen niet goed. De muren, die nog ouder zijn dan de overkapping, behoren tot landgoed Marlot en zijn ernstig in verval.'

'De gemeente kan een dwangsom opleggen als er niet wordt opgeknapt'

In principe is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. 'Ik weet dat het iemand op leeftijd is en dat hij bezig is om de hal te verkopen. Een partij heeft zich daar voor aangemeld. Maar wie het is, is nog een beetje duister. Het kan worden verkocht voor een symbolisch bedrag, maar dan komen de onderhoudskosten bij de nieuwe eigenaar te liggen.'

'De gemeente heeft de eigenaar aangeschreven', vertelt Dubbelaar. 'Ze hebben daarnaast ook gebruik gemaakt van een dwangmiddel. De gebreken die door de gemeente stuk voor stuk zijn opgesomd, moeten binnen een jaar zijn opgeknapt. Als dat niet wordt gehaald, kan de gemeente een dwangsom opleggen. Samen met de gemeente houden wij daarom een vinger aan de pols.'

