Ruud Brood gelaten na afgang: 'Het is zwaar om de moed erin te houden'

'We verdienden een doelpunt, of misschien zelfs meerdere', blikt de Haagse oefenmeester terug op de eerste helft. Net als in de wedstrijd tegen Vitesse, waarin ADO met 0-0 gelijkspeelde, had de thuisploeg goede intenties, maar lukte het niet om dit uit te drukken op het scorebord.

'We werden bestraft in de omschakeling. Daar hebben we in de rust over gesproken. Dat we dan gelijk na rust die 0-2 om de oren krijgen, is een knauw. We konden de energie niet meer opbrengen.'

'We wilden de fans laten zien dat we het wel kunnen'

Door deze 0-3 nederlaag is het gat met FC Emmen op plaats zestien opgelopen tot acht punten, waardoor handhaving nagenoeg onhaalbaar lijkt. 'Het is zwaar om de moed erin te houden en je moet ook realistisch zijn', zegt Brood. 'Maar we moeten ook geloof houden en alles blijven geven, hoe lastig dat ook is. Dit is een flinke knal voor onze kop, maar we moeten onze rug maandag gewoon weer rechten.'

Ook Gianni Zuiverloon, die bij de 0-2 in de fout ging, benadrukt dat je positief moet blijven. 'Natuurlijk wordt het super zwaar, maar nu opgegeven zou al helemaal niet goed zijn. De wedstrijd tegen Vitesse gaf ons een goed gevoel en zelfvertrouwen dus is het zuur zoals het vanmiddag verliep. Zeker met de fans erbij, wilden we laten zien dat we het wel degelijk konden.'

Een hard gelag

'Het is een hard gelag dat het niet lukte', reageert Brood op de aanwezigheid van de 939 supporters. 'We wilden graag, zeker ook omdat je de steun ziet én voelt. We wilden wat terugdoen naar het publiek, maar dat is helaas niet gelukt.'

Volgende week speelt ADO opnieuw een thuiswedstrijd, dan zonder aanhang. Tegen Feyenoord kan de groen-gele formatie na dertien seizoenen degraderen uit de eredivisie. FC Emmen moet dan wel winnen van Ajax.

