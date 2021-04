Vogelaars trekken naar Scheveningen voor zeldzame vogel: 'Hij is flink uit de route geraakt'

Dat komt doordat de vogel uit het Noordelijke toendragebied komt en over het algemeen geen langeafstandstochten maakt. Dat maakt hem tot het ultieme doel voor talloze vogelaars. Zo ook voor vogelaar en fotograaf Nick Peeters. 'Het was erg leuk om er weer eens een te zien. In 2018 zag ik mijn eerste in Vlissingen. Deze was een stuk dichter bij huis en liet zich uiteindelijk ook wat beter zien.'

Peeters had dit weekend geluk. Waar sommige vogelaars uren of soms zelfs dagen naar de meeuw moeten zoeken, was hij zaterdag 'slechts' twee uur op het strand toen hij beet had. 'Tientallen mensen hebben de hele ochtend en begin van de middag staan posten tot hij terug zou komen, nadat hij 's ochtends vroeg even kort was gezien', vertelt Peeters. 'En toen kwam hij rond 14.00 uur weer terug op het havenhoofd na op zee te hebben gefourageerd.'

Foto: Nick Peeters

Niet schuw

De grote populariteit van de fotogenieke meeuw maakt het volgens Peeters ook makkelijker om het dier te vinden. 'Zodra hij wordt gezien hoor en zie je dat wel aan de mensen.' Volgens Peeters houden vogelaars elkaar ook via appgroepjes op de hoogte van de locatie van de meeuw. Dat is ook wel nodig, omdat het vogeltje erg klein is.

Veel mensen willen de vogel zien:

Ondanks zijn kleine formaat lijkt de meeuw de belangstelling van de vogelaars niet erg te vinden. 'Veel vogels op en rond het havenhoofd zijn niet zo schuw', legt Peeters uit. 'Ze zijn mensen gewend. Of, zoals de Ross' meeuw, juist niet, waardoor ze er geen gevaar in zien.' Sinds donderdag, toen de meeuw zijn aanwezigheid voor het eerst kenbaar maakte, trekt de vogel veel bekijks.

Foto: Nick Peeters

Beperkt vliegvermogen

Toch is de aanwezigheid van de Ross' meeuw voor het diertje zelf geen goed teken, zo beaamt natuuronderzoek en vogelkenner Adri Remeeus. De vogel is namelijk zo erg afgedwaald van zijn oorspronkelijke route dat de kans klein is dat hij zijn weg terug nog kan vinden. 'Het is een broedvogel die voornamelijk in de noordoostelijke hoek van Siberië broedt, dus hij is behoorlijk uit de route geraakt', legt Remeeus uit. 'Hij mist ook een aantal veren waardoor zijn vliegvermogen beperkt is. Hij blijft voornamelijk op de betonblokken zitten op het havenhoofd. Dat is atypisch gedrag.'

Volgens Remeeus trekt de Ross' meeuw doorgaans niet verder naar het zuiden dan Noorwegen. Hij denkt dat dit exemplaar rond de Paasdagen in zwaar weer is terechtgekomen en daardoor gedesoriënteerd raakte. 'De vraag is nu of hij hier zijn ruiperiode gaat uitzitten en dan terug zal proberen te vliegen.' Remeeus is echter niet heel optimistisch over het toekomstperspectief van de vogel. 'Het is een immense afstand. Hij moet eerst via het Waddengebied en dan via Noorwegen als hij in het paargebied wil uitkomen.'