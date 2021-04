Talent Demi Vollering wint wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik: 'Dit is een droom die uitkomt'

De in Pijnacker geboren Demi Vollering heeft voor een Nederlandse overwinning gezorgd in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De 24-jarige renster van SD Worx won de sprint van een kopgroep van vijf rensters voor haar landgenote Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

'Dit is een droom die uitkomt', reageerde ze na afloop bij de NOS. 'Twee jaar geleden werd ik, in mijn eerste jaar als prof, derde. Dat ik nu eerste ben, is echt een droom die uitkomt', herhaalde de 24-jarige renster nog maar eens.

Van de vijf tot nu toe verreden vrouwenedities van de Ardenner klassieker zijn er nu vier gewonnen door Nederlandse rensters. Anna van der Breggen won de eerste twee. Daarna was Van Vleuten de beste, vorig jaar gevolgd door de Britse Lizzie Deignan.

Pijnacker, Berkel en Zwitserland

Van der Breggen offerde haar kansen in de finale op voor haar ploeggenote Vollering, die dit jaar eerder al tweede was in de Brabantse Pijl en in de Amstel Gold Race alleen Marianne Vos voor zich moest dulden.

Demi Vollering werd op 15 november 1996 geboren in Pijnacker en ze was onder meer lid van Tourclub Pijnacker. Inmiddels woont de renster in Berkel en Rodenrijs en Zwitserland.

