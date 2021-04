Extra in het zonnetje, bijzondere lintjes in de regio

In Leidschendam-Voorburg kwam burgemeester Klaas Tigelaar samen met een lakei de gedecoreerden persoonlijk de versierselen overhandigen. In Katwijk bracht de loco burgemeester Adger van Helden de lintjes per bakfiets rond en in Gouda ging burgemeester Pieter Verhoeve onder begeleiding van een draaiorgel bij alle gedecoreerden langs.

In Den Haag werden de gedecoreerden in groepjes van drie uitgenodigd bij burgemeester Jan van Zanen in het Oude Stadhuis op de Dagelijkse Groenmarkt. In Leiden werden de gedecoreerden naar de Hooglandse Kerk gelokt en in Alphen aan den Rijn belde burgemeester Liesbeth Spies iedereen persoonlijk om ze te verrassen met het heugelijke nieuws. Spies reikte maandag slechts een lintje uit, de overige gedecoreerden werden uitgenodigd om op 30 april naar het stadhuis te komen om daar de koninklijke versierselen opgespeld te krijgen.

De uitreiking in Den Haag

De meeste mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes zijn een blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat de gedecoreerden verzetten. Hoewel iedereen zich met tomeloze energie inzet, hebben we een aantal mensen er uit gelicht.

Alphen aan den Rijn

Mevr. Z.S. Naleie, Alphen aan den Rijn - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Naleie wordt gezien als hét boegbeeld in Nederland in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, die het taboe rondom vrouwenbesnijdenis heeft weten te doorbreken. Ze heeft in haar professionele loopbaan, zowel nationaal als internationaal, op zeer uitzonderlijke wijze bijgedragen aan de bestrijding en preventie van VGV, en de nazorg voor meisjes en vrouwen die VGV hebben ondergaan. De decoranda is een van de eerste vrouwen die het taboe heeft doorbroken rondom de bespreekbaarheid van VGV, in haar eigen land toen zij daar nog woonde, in Nederland en Europa.

Uitreiking lintje door burgemeester Liesbeth Spies

Leiden

Emile Herman Jan van Aelst (Emile) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Emile van Aelst schrijft sinds 2006 onder de naam Leidse Glibber over alle evenementen die in Leiden plaatsvinden. Hij publiceert op zijn eigen weblog, sociale media en Sleutelstad. Sinds 3 jaar heeft hij ook zijn eigen wekelijkse society pagina in het Leidsch Dagblad. Sinds 1991 (vanaf de eerste editie) is hij al betrokken bij de organisatie van de Leiden Marathon. Van 1977 tot 1999 was hij vrijwilliger en voorzitter van de Buurt- en Speeltuinvereniging Groenoord. Van 2008 tot 2016 was hij bestuurslid van de Leidsche Mondialen. Hij was bestuurslid bij het vormingscentrum en centrum voor jongvolwassenen Troef. Hij was adviseur van vierkantinvierkant.punt.nl, bestuurslid sinds 2011 bij Radio Lorelei Leiden en 4x de organisator PINK IN.

Van Aelst was naar de Hooglandse Kerk in Leiden gelokt onder het mom van foto's maken van de ceremonie

Leidschendam- Voorburg

Mevrouw L.M.J. Hijlarides uit Leidschendam - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hijlarides heeft zich zeer verdienstelijk ingezet als onbetaalde fondsenwerver voor vele goede doelen zoals het Cancer Center Amsterdam en het Alzheimer Centrum Nederland. Zij haalde werkelijk waar miljoenen op voor goede doelen. Mede dankzij haar inzet kon een combi PET-MRI aangeschaft worden voor het VU-MC, wat destijds een primeur voor Nederland was.

Mevrouw heeft de stichting Charity in Action opgericht en vanuit daar werkt zij als onbezoldigd directeur aan evenementen/fondsenwerving voor bijvoorbeeld het Rode Kruis en Stichting Papageno. Een aantal jaren geleden was zij de medeoprichter van de Stichting Sick and Sex, waar zij als onbezoldigd directeur toegankelijke gezondheidszorg beoogt op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie voor iedereen die geconfronteerd wordt met ziekte.

Noordwijk

Mevrouw J.M.P. (Annemarie) van Kesteren – Noordwijk - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van Kesteren heeft in 2011 samen met haar man de Edwin van der Sar Foundation opgericht en werd hiervan ook voorzitter. De Stichting heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding. Het begon toen in 2009 mevrouw Van Kesteren op jonge leeftijd een hersenbloeding kreeg. Zij miste toen de mogelijkheden voor thuisrevalidatie. De zorg voor mensen met hersenletsel kon worden verbeterd. Er was geen netwerk dat mensen met hersenletsel handvatten geeft.

Zij heeft dit via het netwerk van Edwin kunnen realiseren en wilde dat ook graag voor anderen met hersenletsel mogelijk maken. Zij heeft vanuit haar eigen kwetsbare positie met veel inzet en vertrouwen de organisatie opgebouwd. Zij is het voorbeeld voor anderen, voor wat mogelijk is. Zij verbindt partijen. Zij helpt vele mensen die hetzelfde is overkomen. Zij wil voorkomen dat mensen in een isolement raken.

Westland

De heer H.M. (Hen) Berendse uit Wateringen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is sinds 1997 onafgebroken actief voor het cultureel, sportief en maatschappelijk leven in Westland, in het bijzonder in Kwintsheul. Bij voetbalvereniging Quintus is de heer Berendse sinds 1997 actief als scheidsrechter en grensrechter. Daarnaast geeft hij de keeperstraining voor de jeugd en draait hij bardiensten.

Zo zit hij in het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Boerenkapel De Jolige Toetsers. Daarnaast zet hij zich in voor de fondsenwerving van deze organisaties. Ook bij Muziekvereniging St. Gregorius en bij het overkoepelend orgaan van Westlandse muziekverenigingen is decorandus al ruim 20 jaar betrokken.

