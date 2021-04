Nat pak voor politie: wijkagenten behalen zwemdiploma

Op uitnodiging van zwembad AquaRijn in Alphen aan den Rijn mogen ze meedoen met het afzwemmen. Met kleren, jas en schoenen aan wordt het drietal beoordeeld op onder andere beheersing van de zwemslagen, conditie, duiken en watertrappen. De agenten, die alle drie actief zijn in Alphen-Noord, vormen een extra attractie voor de afzwemmende kinderen.

'Heel leuk', vindt de 9-jarige Amy het. 'Het lijkt me superzwaar om in een politiepak te zwemmen. Ik heb met Steef gezwommen, hij deed het best goed. Eigenlijk wel heel goed.' Hoe leuk Lieve (7) het ook vindt, in haar schuilt geen toekomstig agente. 'Omdat ik dat niet heel leuk vind. Ik wil juffrouw worden', zegt ze.

Als een kind zo blij

De juffen en meester maken het nog heel even spannend, maar net als alle kinderen krijgen ook de drie wijkagenten een C-diploma uitgereikt. Daar zijn ze als een kind zo blij mee. Het wordt gevierd met gejuich, high fives en lachende gezichten. Of ze niet een beetje te oud zijn? Amy: 'Nou, niet per se. Maar ik vind ook weer niet dat ze het vaker moeten doen.'

Hoe is het bevallen?

Dennis Brink (wijkagent Bloemenbuurt, Steinenbuurt en Paddenstoelenbuurt): 'Het was voor mij een mooie thuiswedstrijd, want dit zwembad valt ook onder mijn gebied. Ik vond het pittig. De kleding maakt het zwaar en na een tijdje lopen de dienstschoenen vol met water. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de kinderen mij erdoorheen hebben getrokken. Die zeiden: Kom op, wijkagent! Wij kunnen het, dan kun jij het ook! En zo heb ik het gehaald.'

Paula den Heijer (wijkagent Ridderhof, Componistenbuurt en Preludeweg): 'Zwaar. Dat zullen jullie ongetwijfeld op de beelden hebben gezien... Het zwemmen ging op zich wel, maar dan moest ik uit het bad klauteren en dat viel me erg tegen. Maar ik vond het superleuk.'

Dennis en Stefan aan het werk als wijkagent | Foto: Politie

Stefan van Ellinkhuizen (wijkagent Herenhof, Horstenbuurt en Burgtenbuurt): 'Het was echt geweldig om te doen. Ik had net nog een rondje meer hardgelopen en ook nog even aan de gewichten gehangen. Dus ik mag zeggen dat het wel pittig was, ja. Zes banen zwemmen met schoenen aan, borstcrawl en rugcrawl, dat was wel het zwaarste.'

Waren jullie al in het bezit van een C-diploma?

Stefan: 'Ik heb wel een duikbrevet en een snorkelbrevet. Maar een C-diploma heb ik nooit gehaald, dus ik ben erg blij dat ik dit heb mogen doen.'

Paula: 'Ja. En ik heb zelfs nog wat brevetten, dus ik heb ze allemaal. En ik heb ook nog aan wedstrijdzwemmen gedaan.'

Dennis: 'Nee. Dit is de eerste keer, dus ik ben er heel blij mee. Het heeft wat jaren geduurd, maar eindelijk heb ik wat.'

Waarom vinden jullie het belangrijk om dit samen met de kinderen te doen?

Paula: 'Hier begint het, hè. Als je kinderen niet bang maakt voor politie, en dus laat zien dat wij ook gewoon mensen zijn, dan leg je het zaadje erin en dat groeit dan vanzelf. We hebben van jongs af aan contact met ze, waardoor ze hopelijk de rest van hun leven een positief beeld hebben van de politie en ze altijd bij ons aan kunnen kloppen.'

Stefan: 'Wij wilden er heel graag bij zijn, omdat we in contact willen blijven met de jeugd. In een waterrijk gebied als Alphen aan den Rijn is het ook belangrijk om te kunnen zwemmen. Daarom doen we heel graag mee.'

Dennis: 'We hebben van de winter gezien dat er heel veel jonge kinderen op het ijs te vinden zijn. Ook als de temperaturen weer hoger worden en het ijs minder sterk, dan heb je toch kans dat ze erdoorheen zakken. Het is dus altijd goed om kunnen zwemmen.'

Jullie doen wel vaker dingen in de buurt, zoals afgelopen winter sleeën met kinderen. Is dit nou onderdeel van een charmeoffensief?

Stefan: 'Kijk, de politie is natuurlijk een instituut. En jeugd moet een instituut kunnen vertrouwen. Dat maakt het voor hen makkelijker, ze houden zich dan aan de regels en ze weten ons te vinden. Daarom zullen wij daar alles aan doen, en dit zal ook zeker niet onze laatste actie zijn waar we de jeugd bij betrekken.'

