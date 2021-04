Chef-koks maken carrièreswitch: 'Vreselijk leuk om blije oudjes te zien'

Twee jaar lang werkt Sam Toirkens als ontbijt-chef in hotel Novotel bij Schiphol. Van 's ochtends 5.00 uur tot 's middags 13.00 uur verzorgt hij een dagelijks buffet voor de gasten. Dat ligt in het verlengde van zijn jongensdroom. 'Ik zei al van kleins af aan dat ik banketbakker of kok wilde worden', aldus de 21-jarige Alphenaar.

Na een stage blijkt werken in een bakkerij toch niet helemaal zijn kopje thee te zijn. Van de opleiding tot zelfstandig werkend kok gaat zijn hart wél sneller kloppen, maar hij verkiest werken in een hotel boven restaurants. 'Ik heb 2,5 maand in een hotel op Malta gewerkt en toen merkte ik dat dat helemaal mijn ding was.'

Catering voor privévliegtuigen

Dan breekt het coronatijdperk aan en sluit half oktober de horeca, waardoor Sam nog maar één of twee dagen per week werk heeft. Na tijdelijk de catering voor privévliegtuigen te hebben verzorgd, gooit hij het roer helemaal om. Sam reageert op een vacature in de zorg en tot zijn eigen verrassing wordt hij aangenomen.

Vandaag was Sam zijn eerste werkdag van zijn nieuwe baan. Een switch van zelfstandig werkend kok naar... Posted by Karin Wesseling on Tuesday, March 2, 2021

'Mijn vriendin werkt al een tijdje in de ouderenzorg en zij vertelt altijd over de leuke dingen die ze meemaakt. En ik ben zelf ook een persoon die graag voor mensen zorgt', verklaart hij zijn keuze. 'In deze moeilijke tijden zou je altijd wel iemand een glimlach op het gezicht willen toveren. Of er zijn voor mensen die het moeilijker hebben.'

Woonondersteuner in verpleeghuis

Inmiddels werkt Sam ruim een maand als woonondersteuner in het Goudse verpleeghuis De Hanepraij. Het komt erop neer dat hij de oudere cliënten het naar hun zin maakt. 'Koffie of thee aanbieden, een boterhammetje smeren, spelletje spelen, filmpje kijken, muziek luisteren', somt hij zijn taken op. 'Het is geweldig. Ik vind het zo vreselijk leuk om die oudjes blij te zien.'

Maikel Poot, chef-kok met een eigen kledinglijn | Privéfoto's

Maikel Poot werkt al bijna tien jaar bij het Alphense restaurant DAAN. Sinds vorig jaar mag hij zich chef-kok noemen. Zijn specialiteit is ossenhaas met jus, vertelt hij desgevraagd. 'Het is niet zo dat ik hier altijd van heb gedroomd’, geeft Maikel toe. ‘Maar ik heb het wel onwijs naar mijn zin. Ik leer nog elke week.'

Zelfontworpen T-shirt laten maken

Door de lockdown(s) is er ook voor hem al een tijdje niet veel te doen. Met zijn beste vriend Jasper (23) bespreekt hij hun gezamenlijke wens om ooit een eigen bedrijf te beginnen. De twee hebben gemeen dat ze allebei 'onwijs veel van kleding houden'. Het leidt ertoe dat de Alphenaren een zelfontworpen T-shirt laten maken en daarmee is het kledingmerk BY SOLITAIRE geboren.

'Jasper heeft het ontwerp gemaakt en ik vond het gelijk supervet, dus toen hebben we doorgepakt', zegt de 26-jarige Maikel. Een bedrijf uit Portugal heeft het shirt gemaakt en sinds vorige week donderdag is het online te bestellen. 'We hebben al zoveel positieve reacties gekregen. Nu willen we binnen 1,5 maand ook nog een trui uitbrengen.'

'Onze droom is hoe dan ook uitgekomen'

Zijn compagnon Jasper, die tot voor kort in de keuken van hetzelfde restaurant werkte, heeft onlangs een andere baan als accountmanager gevonden. Nu horecagelegenheden volgende week hun terrassen weer mogen openen, kan Maikel eindelijk weer zijn échte werk als chef-kok op gaan pakken.

Het is toch mooi om op onze leeftijd te kunnen zeggen dat we een eigen kleidinglijn hebben - chef-kok Maikel Poot

Maar wat als de kledinglijn een groot succes wordt? 'We moeten ook niet al te hard van stapel gaan lopen. Misschien hebben we over twee jaar wel een goedlopend bedrijf en kunnen we ons daarop focussen. En als het niet loopt, dan is onze droom hoe dan ook uitgekomen. Het is toch mooi om op onze leeftijd te kunnen zeggen dat we een eigen kleidinglijn hebben.'

Droombaan vaarwel gezegd?

Op de vraag of Sam ('mijn specialiteit is pasta carbonara') zijn droombaan als chef-kok vaarwel heeft gezegd, moet hij het antwoord schuldig blijven. Daarvoor vindt hij het nog te vroeg. 'Ik moet wel zeggen dat de zorg steeds meer mijn hart verwarmt. Ik voel me hier steeds meer thuis en op mijn plek.'

En daarbij kookt Sam 's avonds ook voor de cliënten. 'De ene dag een kippenstoofje, de andere gekookte aardappeltjes met witte boontjes, tomatensaus en een gehaktballetje. En op Tweede Paasdag heb ik een driegangenmenu gekookt. Dan komt mijn horeca-achtergrond goed van pas en kan ik weer een beetje terug naar mijn roots gaan.'

LEES OOK: Jonge hulpverleners missen festivals: 'Heel gekke dingen meegemaakt'