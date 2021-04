Overname ADO op losse schroeven na nieuwe eis China

Dat is tegen het zere been aan van WSH. De Amerikaanse partij wil graag de bedrijfsstructuur aanpassen en is daarover in gesprek met HFC en Stichting Toekomst ADO. De partijen hebben respectievelijk een bijzonder aandeel en prioriteitsaandeel. De Amerikanen willen dat het prioriteitsaandeel in hun handen komt en dat de gesloten vereniging HFC een open karakter krijgt waar iedereen lid van kan worden. Door deze gang van zaken vanuit China neemt het enthousiasme voor een overname bij de Amerikanen af, zegt de overzeese investeringsmaatschappij.

2,1 miljoen euro aftikken zonder er zeker van te zijn dat de bestuursstructuur wordt aangepast, zien de Amerikanen dan ook niet zitten. 'Dit is precies het tegenovergestelde van wat we nodig hebben om met de Nederlandse partijen een overeenkomst te bereiken om de organisatie wijzigingen', zegt een woordvoerder.

Kort geding komende maandag

De Amerikanen vinden dat UVS en HFC en Stichting Toekomst ADO eerst deze impasse moeten oplossen voor ze weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten en een nieuwe intentieverklaring tekenen.

De rechter doet maandag 26 april uitspraak in het kort geding dat ADO Den Haag heeft aangespannen tegen de Chinese eigenaar United Vansen. Dat werd bekend tijdens het kort geding afgelopen donderdag. Dat kort geding ging over niet nagekomen betalingsafspraken vanuit China. Inzet was twee miljoen euro, een bedrag dat UVS al maanden niet betaalt.

