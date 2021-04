Fans weer op de tribune bij ADO Den Haag: 'Ik sta achter dit team tot de laatste wedstrijd'

'Ik ben al een jaar niet in het stadion geweest en ik doe graag mee met die test om toch weer een wedstrijd te kunnen zien', zegt supporter Patrick Verveer. Niet iedereen denkt daar hetzelfde over, want er zijn ook geluiden van supporters die zich niet willen laten testen om een wedstrijd te zien.

Dat kan Verveer zich wel voorstellen: 'Maar ja, zo zijn de regels nu eenmaal op dit moment en als je je club wil blijven supporten dan is dit de enige manier', legt hij uit. Supporter Ruud Toorenburg is het daarmee eens: 'Ik zou mijn ziel verkopen om er vandaag weer bij te kunnen zijn, dus ik heb me laten testen.'

Een wedstrijd zonder publiek is sfeerloos

Het zijn zware tijden voor ADO, want de club staat op het punt om te degraderen. 'Ik wil eigenlijk met eigen ogen zien of het nu allemaal zo slecht is als dat ik hoor', zegt Patrick Verveer. 'Die wedstrijden op tv kijk ik niet, want daar vind ik niets aan. Dan mis ik de sfeer als er geen publiek bij is.' Helaas voor de fans heeft hun steun ADO Den Haag niet geholpen, want er werd met 0-3 verloren van Fortuna Sittard. Degradatie lijkt daarom onafwendbaar. 'Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat ze degraderen', zegt Verveer met een grijns. 'Maar mijn hart blijft toch altijd geel-groen.'

Ruud Toorenburg vult aan: 'Daarom ben ik hier in voor- en tegenspoed. Als je als je alleen voor het positieve gaat dan ben je geen ADO-supporter. Tot de laatste wedstrijd gespeeld is, sta ik achter dit team.'

