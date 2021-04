D-day voor ADO: rechter doet uitspraak over miljoenen Wang

De rechter doet uiterlijk maandagmiddag om 14.00 uur uitspraak in het kort geding dat ADO Den Haag heeft aangespannen tegen de Chinese eigenaren van de voetbalclub. ADO eiste vorige week op de zitting dat grootaandeelhouder United Vansen de betalingsafspraken nakomt. Het zou gaan om een bedrag van twee miljoen euro. Zonder dat geld komt ADO in acute geldnood.

De problemen zijn toch al zo groot bij de Haagse club, die onderaan staat in de Eredivisie. ADO leed zondagmiddag een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Fortuna Sittard, waardoor degradatie uit de Eredivisie bijna onafwendbaar is geworden.

ADO is sinds begin 2015 in handen van het Chinese sportmarketingbedrijf United Vansen. De overname verliep moeizaam, omdat het maanden duurde voordat de Chinezen de beloofde 8 miljoen euro overmaakten naar de vorige eigenaar Mark van der Kallen. Ook daarna was er vaak gedoe over geld en uitgestelde betalingen in Den Haag. Eind 2016 was er eveneens een kort geding waarin de voetbalclub betaling eiste van een toegezegd bedrag van 2,5 miljoen euro. ADO had het geld toen nodig om de jaarrekening rond te krijgen. De rechter stelde ADO destijds in het gelijk.

Onderhandelingen verlopen stroef

United Vansen probeert de club te verkopen, maar de onderhandelingen met het geïnteresseerde World Soccer Holdings uit de Verenigde Staten verlopen echter stroef. United Vansen eist dat de Amerikanen hoe dan ook 2,1 miljoen euro moeten overmaken aan de huidige eigenaar, ongeacht wat de andere aandeelhouders van ADO, HFC ADO Den Haag (HFC) en Stichting Toekomst ADO, beslissen over de overname. dat is tegen het zere been van World Soccer Holdings.

Vorige week kwamen UVS en WSH nog tot een mondeling akkoord, maar WHS heeft als belangrijke voorwaarde dat de structuur van de club verandert. De HFC moet een open vereniging worden waar iedereen lid van mag worden. De stichting Toekomst ADO moet worden opgeheven.

