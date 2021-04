Sneeuw, vorst en geen één keer 20 graden: april 2021 was uitzonderlijk koud

April 2021 staat tot nu toe op de zevende plaats in de top-10 koudste aprilmaanden sinds de start van de metingen in 1951. Doordat de laatste dag ook weer veel kouder uitviel dan de normale 16 graden, eindigt de maand waarschijnlijk op plek zes. De kou valt vooral op als je het vergelijkt met de voorgaande drie jaren. Die aprilmaanden staan juist allemaal in het rijtje van warmste aprilmaanden ooit. Vorig jaar kwam de temperatuur zes dagen boven 20 graden uit in april, dit jaar helemaal niet: het werd maximaal 17 graden, op 20 april.

Er gaan de laatste jaren soms winters voorbij waarbij auto-eigenaren nauwelijks de ruiten moeten krabben, maar dit jaar kwam het in onze regio vier tot zeven keer tot nachtvorst in april. En ook keken veel mensen vreemd op toen we begin deze maand meerdere dagen met zware sneeuwbuien te maken kregen. Ook dat is tegenwoordig een zeldzaamheid, al hadden we in 1970 landelijk nog elf aprildagen waarop er sneeuw lag.

Begin april lag er een laagje sneeuw in Delft | Foto: Frank Nieuwenhuys

Aanhoudende noordenwind

De kou wordt vooral veroorzaakt door een aanhoudende noordenwind, die ijskoude lucht van poolgebieden richting ons land heeft aangevoerd. Die windrichting heeft lang vast kunnen houden vanwege een krachtig hogedrukgebied boven de noordelijke Atlantische Oceaan. Zo'n hogedrukgebied kan zich in het voorjaar en het begin van de zomer makkelijk ontwikkelen, doordat het zeewater nog koud is van de afgelopen winter. 'Het hogedrukgebied was dit jaar opvallend hardnekkig', aldus Mizee.

Het koude weer heeft ook gevolgen voor de natuur die tergend langzaam tot ontwikkeling komt. Volgens Nature Today is de huidige ontwikkeling van de natuur vergelijkbaar met 50 jaar geleden. Zo kreeg onze weerman meerdere foto's binnen met vergelijkingen tussen dit jaar en vorig jaar.

Deze boom in Katwijk stond vorig jaar veel eerder in blad | Foto: Joop van Asten

Klimaatverandering

Dat deze maand bijzonder koud uitvalt, zegt volgens Huub Mizee niets over de klimaatverandering. 'Het zijn de grillen van de natuur. Het is niet direct te zeggen dat het er iets mee te maken heeft. Zoals eerder gezegd zie je over de afgelopen jaren juist een enorme opwarming en dan met name in het voorjaar. Het is wel een opvallende onderbreking van deze tendens, maar het gaat maar om één maand.'

Voor liefhebbers van wat warmer lenteweer heeft Mizee nog altijd geen goed nieuws. 'Ook vrijdag, de laatste dag van april, belooft weer een stuk kouder te worden dan normaal: het wordt 12 graden met plaatselijk een bui. De zon komt er in het weekend wel wat vaker bij en het blijft dan droog. Maar de kou houdt zeker tot in de eerste week van mei aan. Pas over tien dagen zie ik een heel kleine kans dat het wat warmer wordt.'

