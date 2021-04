Studenten weer één dag in de week naar hogeschool of universiteit

Stijn Blaas is een student aan de TU in Delft en volgt de laatste maanden gedwongen thuisonderwijs. 'Ik studeer al heel lang op mijn kleine kamertje, dat is soms best heel moeilijk. Ik ben heel blij dat ik weer op de universiteit mag studeren straks', vertelt Stijn. Hij woont samen met zijn huisgenoten in Delft. Hij vindt het erg gezellig maar ook lastig om zoveel thuis te zijn. 'Ik doe alles op mijn kleine kamertje, ik slaap daar, ik werk er en als ik even wat tijd voor mezelf wil, moet ik daar ook gaan zitten. De muren kwamen soms wel op me af', zegt de student.

Ondanks dat Stijn het studeren en het contact met zijn studiegenoten erg mist, gaat het wel goed met hem. 'Gelukkig ben ik niet eenzaam en heb ik nog vaak contact met mijn studiegenoten. Het zijn meer de kleine dingetjes die je erg mist. Bijvoorbeeld even een bakkie halen tussen het studeren door met je studiegenoten, of naast elkaar zitten tijdens een college', zegt Stijn.

TU Delft studenten Stijn en Flien zijn dolbij dat ze weer mogen | Eigen foto

Een beetje eenzaam

De Haagse campus van de Leidse Universiteit heeft er ook alles aan gedaan om hun studenten naar school te kunnen laten komen. Studente Sophie Groenendijk is ook heel blij dat ze haar studiegenoten weer mag zien. Wat voor Stijn geldt, geldt niet voor Sophie. Ze heeft zich best wel eens wat eenzaam gevoeld: 'Het is best moeilijk om alleen maar thuis les te hebben, telkens als de les klaar is doe je je laptop dicht en dan zit je weer alleen op je kamer. Dat kan best een beetje eenzaam zijn', vertelt de studente.

Sophie denkt dat het heel goed is om fysiek les te hebben. Volgens haar kan je je beter concentreren als je fysiek aanwezig bent tijdens een hoorcollege. 'Thuis kan je je microfoon en camera uitzetten en wat anders gaan doen, niemand heeft dat door. Als je echt op school aanwezig bent, let je veel beter op', vertelt Sophie.

Organisatorische uitdaging

Koen Caminada is vice-decaan van Universiteit Leiden. Voor hem was het afgelopen schooljaar erg chaotisch. Normaal gesproken ziet hij veel studenten en spreekt hij ze vaak. Dat is dit jaar, tot grote spijt van Koen, niet mogelijk geweest. Maandag is er voor het eerst sinds een hele lange tijd weer een hoorcollege waar studenten bij aanwezig mogen zijn.

Koen is blij maar het was voor hem en de rest van de staf een grote uitdaging. 'Het is erg lastig als school om dit te regelen, het is al de zevende keer dit schooljaar dat we alle schoolroosters moeten omgooien', vertelt Koen. Het was voor de Universiteit Leiden op organisatorisch gebied een uitdaging om alles op zo'n korte termijn te regelen. 'Normaal zitten er zo'n 30 leerlingen in een klas. Nu mogen dat er nog maar 10 zijn, dat betekent dat alle klassen opgedeeld moeten worden en dat leraren het drie keer zo druk krijgen,' aldus de vice-decaan.

LEES OOK: Deuren van hoger onderwijs gaan maandag (een beetje) open: 'Fijn dat ik weer kan!'