Geen terras bij Leids Café Santé: 'Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?'

Ze danste heel even op de tafel toen ze hoorde dat de terrassen woensdag weer open mogen. Maar uiteindelijk heeft Edith de Bruijn besloten haar Café Santé niet te openen. 'Ik bedacht me ineens waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig?'

Lang keek De Bruijn, net als alle andere horecaondernemers ernaar uit om weer open te kunnen. 'Ik ben na de persconferentie ook heel enthousiast aan de slag gegaan', blikt ze terug op vorige week. 'Ik ben gaan schoonmaken, heb alles klaargezet en de voorraad is helemaal bijgevuld. Maar toen liepen de cijfers op en was er ineens sprake van code zwart. Moet ik het dan wel willen om weer open te gaan?'

De slechte weersverwachting voor de komende week hielpen volgens de ondernemer ook niet mee. 'Ik mag open, en als het dan woensdag weer gaat regenen dan kan ik zes mensen kwijt op anderhalve meter afstand', zo vertelt De Bruijn in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik dacht toen ineens, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig.'

Meer verplaatsingen en besmettingen

De Bruijn hakte de knoop door en besloot om haar terras voorlopig dicht te houden. 'Wat kan ik eraan verdienen met maar zes mensen op het terras? Ga ik daar het risico voor nemen dat je nog meer verplaatsingen en besmettingen krijgt? Dit werkt gewoon niet.'

'Het geeft een heel dubbel gevoel', vertelt ze over haar besluit om dicht te blijven terwijl ze eindelijk weer open had gemogen. Ook de reacties die ze krijgt zijn heel wisselend, geeft De Bruijn toe. 'Ik heb gereageerd op berichten van andere horecaondernemers die om dezelfde reden dicht blijven. Je krijgt dan zo'n lading shit over je heen, dat ik wel even dacht, wat moet ik doen? Maar al mijn vaste gasten staan achter me, dus uiteindelijk heb ik wel het gevoel dat ik hier goed aan doe.'

Capaciteitsgebrek en weersverwachting

De Leidse had liever gezien dat de opening van de terrassen nog even was uitgesteld. 'Wacht nou nog een kleine maand en gooi dan de versoepelingen erdoor dat je ook weer binnen open mag. Ook al is het nog maar met een beperkt aantal mensen. We zijn al ruim zes maanden dicht en vorig jaar zijn we ook al een aantal maanden gesloten geweest. Dus dan kan die ene maand er ook wel bij en doe het dan op een moment dat het verantwoord kan.'

Café Santé is niet de enige horecagelegenheid in Leiden die dicht blijft. 'In de appgroep van de horecaondernemers heb ik gevraagd wat de rest doet. Er zijn er paar die vanwege het capaciteitsgebrek en de weersvoorspellingen ook niet opengaan. Maar er zijn er ook die wel gewoon hun terras beginnen. Vooral in de binnenstad. En dat snap ik ook, want die zullen wel elke dag helemaal vol zitten,

