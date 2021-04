Koningsdag verloopt vrij zonnig en droog: 'Prima buitenweer'

Ook maandag schijnt de zon op veel plekken al regelmatig, de temperatuur blijft dan nog steken op ongeveer 13 graden. 'Koningsdag verloopt nog net wat aangenamer met 15 graden', aldus Mizee. In vergelijking met het weer van de afgelopen tijd lijkt 15 graden warm, maar dat is nog steeds een graad kouder dan normaal eind april. 'De zon laat zich op Koningsdag regelmatig zien. De wind waait daarbij zwak uit het (zuid)oosten. Aan de kust kan in de middag een zeewind opsteken, waardoor het daar een paar graden afkoelt.'

Het mag dan niet heel warm worden, toch moeten we volgens de weerman al rekening houden met de sterke zon. 'De zon staat in deze tijd van het jaar even hoog als in augustus. Sommige mensen zijn met de kou van de afgelopen weken nog niet zoveel buiten geweest. Onze huid heeft nog niet kunnen wennen aan de zon. Dan kan het hard gaan', aldus de weerman. De komende dagen verwacht het KNMI zonkracht 4 of 5, dat betekent dat je huid zonder bescherming al binnen een half uur kan verbranden.

Kou keert terug

De dag na Koningsdag krijgen we nog een aangename dag en wordt het een graadje warmer. 'We moeten er dinsdag en woensdag maar van genieten, want donderdag valt er flink wat regen en keert ook het koude weer terug. De temperatuur komt dan nog maar uit op 10 graden', verwacht de weerman. Ook de dagen erna blijft het licht wisselvallig en blijft de temperatuur overdag hangen rond de 12 graden.

Lees hier het uitgebreide weerbericht van Huub Mizee.