Bomvolle expo's in het Boerhaavemuseum te zien in Eruit op de Buis

In het Boerhaavemuseum is een hoop te zien, maar er zijn ook een aantal interactieve dingen te doen. Een van de hoogtepunten is een projectie van een van de tekeningen van Andreas Vesalius. Hierdoor lijkt het net of er een operatie op je eigen arm wordt uitgevoerd. De bekende anatoom pakte het anders aan dan zijn Griekse en Romeinse voorgangers. In plaats van te lezen, ging hij ook echt experimenteren met het snijden in lijken. 'Je moet wel goed ontbeten hebben voor je hier komt', grapt directeur Haarhuis.

Naast de vaste presentaties zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen in Boerhaave te zien. In 2020 opende de expo Besmet!, die gaat over de uitbraak van besmettelijke ziektes. Museum Boerhaave van tevoren niet bevroeden hoe actueel het gekozen thema zou zijn. Zo actueel dat het Leidse museum zelf nog steeds in lockdown zit vanwege de huidige coronamaatregelen.

