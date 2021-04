Net geopende mega-fietsenstalling bij Den Haag CS moet straks weer een jaar dicht

De gloednieuwe mega-fietsenkelder bij het Centraal Station in Den Haag, die vorige zomer werd geopend, gaat oktober alweer voor een jaar dicht. Dit omdat dan wordt begonnen met de bouw van de torens die er bovenop komen te staan. Vanwege de veiligheid is het niet verantwoord de stalling met plek voor 8000 fietsen open te houden. Bovendien kost de bouw van die torens de gemeente ook nog een twee miljoen euro extra, schrijft wethouder Anne Mulder aan de gemeenteraad.

De politiek reageert uitermate kritisch op de mededeling van de wethouder. 'De stad kijkt nu al heel lang tegen een bouwput op deze plek aan. En het blijkt ook nog eens een bodemloze put in financieel opzicht', aldus raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren. William de Blok van de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag: 'Ik ben bang dat dit niet het laatste is wat we hierover horen.'

Over de bouw van de torens op het Koningin Julianaplein bij Den Haag CS en de fietsenstalling daaronder wordt al jaren gediscussieerd. De bedoeling was ooit dat er een groot complex zou komen naar een ontwerp van de bekende architect Rem Koolhaas. Maar mede omdat de financiering daarvan niet rondkwam, ging dat niet door.

Torens van negentig meter hoog

In 2016 werd daarom een nieuw ontwerp gepresenteerd. Op het plein komen straks twee torens van rond de negentig meter hoog met daarin 396 woningen en ruimte voor winkels, horeca en dienstverlening. Ook die plannen hebben in het verleden vertraging opgelopen, maar de bedoeling is nu toch echt dat de bouw in oktober van dit jaar begint. Consequentie daarvan is wel dat die fietsenstalling weer voor een jaar dicht moet. Wethouder Mulder (VVD, stadsontwikkeling) in een brief aan de gemeenteraad: 'Vanuit bouwveiligheid zal de hele fietsenstalling gesloten worden wanneer de bouw start.'

Maar dat is niet het enige: als voorbereiding op de bouw van de torens moeten ook de roltrappen, lift en enkele rolbanen worden verwijderd. Pas als de kelder weer veilig toegankelijk is, een jaar later, worden de rolbanen weer teruggeplaatst en kan de fietsenstalling deels open. Tijdens de resterende bouwperiode kan alleen de hoofdingang worden gebruikt en blijven de andere twee entrees gesloten. Pas eind 2024 kan de kelder weer helemaal worden gebruikt.

Gemeente nog eens twee miljoen extra kwijt

Mulder schrijft ook de grondexploitatie is herzien. Dat levert de gemeente een nadelig saldo op van twee miljoen euro. Uit de stukken wordt niet precies duidelijk waarom, analyseert Barker van de Partij voor de Dieren. En dat steekt hem. Want Mulder had nog recent beloofd dat gemeentelijke stukken veel beter moeten zijn te begrijpen. 'Echt vreemd', aldus het raadslid. 'De wethouder zegt toe ons beter te informeren en nu krijgen we weer een raadsvoorstel waaraan geen touw vast te knopen is.'

Volgens hem past de mededeling van de wethouder wel in een trend. 'Je ziet dat nagenoeg alle grote bouwprojecten in Den Haag uitlopen in tijd en kosten.' Dat idee deelt Lesley Arp van de SP. 'Je schrikt bijna niet eens meer van dit soort bedragen', zegt zij. Om er daarna op te wijzen dat de dat de gemeente in verleden een keer ruim vijf miljoen en bijna drie miljoen extra uittrok voor dit project. 'Het stapelt zich op.'

Twee verschillende projecten

Arp en De Blok stellen dat dit waarschijnlijk mede komt omdat de bouw van de fietsenkelder en de torens daar bovenop twee verschillende projecten zijn geworden. 'Het was beter geweest als dat door een ontwerper en bouwer was gerealiseerd', zegt De Blok. 'Nu is sprak van een soort wurggreep waarin alle partijen zijn verstrengeld.'

Arp spreekt van 'mismanagement' en wil dat een extern onderzoek naar de gang van zaken openbaar wordt gemaakt.

