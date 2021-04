Koningsdag: volle bollenvelden en spontane 'vrijmarkten'

Hoe eet jij je tompouce?

'Mensen willen daar nog wel eens mee stuntelen', vertelt bakker Art van den Berg van bakkerij Stevers in Alphen aan den Rijn. 'Je hebt er nu ook allerlei namen voor: verbouwer, daketer, omdraaier en prakker. Het is leuk hoe dat allemaal is gaan leven. 'Ik ben zelf een daklifter.'

Van den Berg vertellt de link tussen tompoucen en Koningsdag komt omdat bij de geboorte van koning Willem-Alexander werd gevierd met tompucen. 'Dat gaf natuurlijk een enorme boost aan de verkoop. En dan is het hoe de bakkers het oppakken. Het is een leuk product om te maken en dan krijg je dat heel Nederland aan de tompouce zit tijdens Koningsdag.'

Bollenvelden in trek op Koningsdag

Het mooie weer lokt veel mensen naar de bollenvelden.

Rustige vrijmarkt op de Fred

Normaal is het topdrukte op de Frederik Hendriklaan, nu niet. Toch hebben een paar kinderen hun kleedje neergelegd.

Toch nog kleedjes op de Frederik Hendriklaan | Foto: Omroep West

De Maxima's lanceren nieuwe versie Den Hoornlied met burgemeester op orgel

Twintig jaar geleden hebben de Hoornse Maxima's hun lied over Den Hoorn voor het eerst gespeeld op Koninginnedag. Ze hadden het vandaag graag opnieuw live voor publiek gespeeld, maar omdat het muzikale leven volledig stilligt, bedacht het gezelschap een alternatief. De Maxima's vroegen lokale muzikanten om vanuit de huiskamer zelf een versie van het lied op te nemen. Gewoon, met een mobieltje.

Het aantal inzendingen was groot en divers. Zo kon er een Huiskamer Orkest worden gevormd. Zelfs de burgemeester van Midden Delfland is te horen, hij speelt het lied op het kerkorgel van Den Hoorn.

Het niveau liep uiteen van beginner tot conservatorium, vertelt accordeonist van de Maxima's Rob Keijzer in het radioprogramma West wordt Wakker. 'Er zijn in totaal veertig filmpjes ingezonden, uiteenlopend van drum, basgitaar, orgel, piano, viool, tuba, zingende schoolklas, dames van de plaatselijke handbalvereniging. Er waren zoveel inzendingen dat het voor ons niet eens nodig was mee te spelen.'

Vandaag is dan ook een rustige Koningsdag voor Keijzer. 'Ik heb net de vlag uitgehangen, je kunt in Den Hoorn nu een kanon afschieten. Vorig jaar deden we nog een online concert, maar dat is veel werk om te organiseren en het geeft niet de lol die je er normaal van hebt. Dus vandaag blijft het bij het eten van een moorkop.'

Van de inzendingen is ook een videoclip gemaakt, waarin alle deelnemers een plekje hebben gekregen.

Oranjevereniging in Aarlanderveen heeft alternatief voor koningsdagontbijt

In Aarlanderveen heeft de Oranjevereniging een alternatief bedacht voor het traditionele koningsdagontbijt. Het dorp was al vroeg in de weer voor het alternatieve ontbijt.

Burgemeester Gouda overhandigt brieven aan koning

Voor burgemeester Pieter Verhoeve is het toch een bijzondere Koningsdag. Hij mag namelijk namens de driehonderd oranjeverenigingen brieven overhandigen aan koning Willem-Alexander. De verenigingen hadden ouderen opgeroepen om een brief te sturen naar de koning. Verhoeve zal deze als voorzitter van de oranjeverenigingen de brieven geven aan de jarige vorst. 'Het is een hele eer', vertelt Verhoeve in West Wordt Wakker.

De burgemeester blijft Koningsdag ook in coronatijd een bijzondere dag vinden. 'Het is weer een moment van verbroedering en saamhorigheid', legt hij uit. 'Mensen hebben behoefte aan symbolen van eenheid. En de koning hoort daarbij. Zo worden veel mensen blij gemaakt met een koninklijke onderscheiding.'

Verhoeve is blij dat mensen toch proberen om de verjaardag van de koning niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 'Het is anders dan normaal, maar gelukkig kunnen activiteiten in huiselijke kring nog wel. Ik geniet van de creativiteit van alle mensen om er toch een feestelijke dag van te maken.'

De Goudse burgemeester zong dinsdagochtend het WIlhelmus op de Markt in Gouda. Een we peilden de stemming onder het publiek, hoe vieren zij Koningsdag?

Koninklijke familie op weg naar Eindhoven

De koninklijke familie heeft paleis Huis ten Bosch verlaten. De koning, koningin en de drie prinsessen brengen vandaag een bezoek aan Eindhoven.

Rij voor Delftse bakkerij voor oranje tompouce

Bij bakkerij Diamanten Ring in Delft staat om 8.15 uur al een rij voor de deur. De oranje tompouces zijn hier pas vanaf 9.00 uur te koop, maar de liefhebbers kunnen duidelijk niet wachten in Delft.

Een tiental bakkers is al om 3.00 uur begonnen met het maken van de ruim 3.500 gebakjes. 'Het is flink aanpoten, maar we proberen er voor te zorgen dat mensen niet te lang hoeven wachten', vertelt een van de bakkers.

Het is dan ook een drukte van belang in de bakkerij. De banketbakkers lopen op en neer door de bakkerij om alles op tijd af te krijgen. 'Het is flink aanpoten. Aan het einde van de dag kunnen we het maken van de tompouces wel dromen.'

Nederlandse driekleur wappert na jaar weer op vuurtoren Scheveningen

Het heeft een jaar geduurd maar eindelijk heeft Scheveningen z’n vlag terug op de vuurtoren. Na de renovatie van de vuurtoren was de vlaggenmast ineens verdwenen. Daarom spanden Scheveningers zich in om de vlaggenmast terug te krijgen en sinds vrijdag wappert de vlag weer. ‘We zijn blij dat de vlag er weer is’, zegt Daniëlle Roeleveld.

Daniëlle is opgegroeid met de vuurtoren op Scheveningen. ‘Mijn opa was vuurtorenwachter en woonde hier. Ik ben opgegroeid onder de vuurtoren en met de verhalen over de vuurtoren. Ik ben enorm trots dat de vlag weer hangt. Het is een enorme eer.'

Nu is de Scheveningse een van de vlaggenhijsers. Om 06.00 uur hees zij de Nederlandse driekleur vanwege Koningsdag, want dat moet bij zonsopkomst. Normaal gesproken wappert de Scheveningse vlag. Bij zonsondergang wordt de vlag weer naar beneden gehaald.

Zonnig en droog tijdens Koningsdag

Na een periode van uitzonderlijk koud aprilweer wordt het uitgerekend op Koningsdag weer normaal lenteweer. 'De temperatuur komt uit op bijna normale waardes van rond de 15 graden', zegt onze weerman Huub Mizee. 'We krijgen daarbij redelijk wat zon, dus het wordt prima weer om lekker buiten te zijn.'

'Dan vreet ik die tompouce toch een andere dag'

De oranjetompouce is zoals elk jaar populair. Ook vandaag zal bij veel bakkerijen een lange rij staan. Vorig jaar grepen in Gouda al veel mensen rond 12.00 uur mis.

Gisteren werden een aantal mensen in het zonnetje gezet. Tijdens de lintjesregen, traditioneel de dag voor Koningsdag, kregen bijna drieduizend mensen de Koninklijke versierselen opgespeld. Verreweg de meeste mensen krijgen een lintje van koning Willem-Alexander omdat ze zich al jaren als vrijwilliger inzetten in hun dorp of stad.