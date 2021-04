Van Barneveld niet lekker en trekt zich terug uit dartstoernooi

De Haagse darter Raymond van Barneveld heeft zich op een toernooi van dartsbond PDC in het Duitse Niedernhausen teruggetrokken omdat hij zich niet lekker voelde. Eerder waren de berichten dat hij opnieuw onwel zou zijn geworden, maar zijn manager laat maandagavond weten dat dat niet het geval is en dat er weinig aan de hand was. De 54-jarige voormalig wereldkampioen had besloten zich terug te trekken voor zijn partij tegen de Pool Krzysztof Ratajski.

Van Barneveld werd in maart onwel in het Engelse Milton Keynes en moest toen worden behandeld door medisch personeel. Daarvoor had Van Barneveld met 6-1 verloren van de Engelsman Ryan Searle.

'Het was warm en misschien had hij te weinig gegeten', zei zijn manager die er toen van uitging dat de darter een zogenoemde hypo had, een daling van de bloedglucosewaarde. 'Raymond is al twintig jaar diabetespatiënt.' Nadat 'Barney' was onderzocht, ging het al snel weer beter met de darter.

